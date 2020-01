Pledu izvēle un kopšana: padomi

Katru dienu mājās mēs izmantojam daudz mazu lietu, kas mūsu dzīvi padara daudz ērtāku, jauku un pašas mājas daudz ērtākas. Tomēr parasti mēs nedomājam par šīm detaļām, kamēr vecās nav jāaizstāj ar jaunām. Piemēram, viena no detaļām ir pledi, kas ir nepieciešams mājas mājīguma atribūts ne tikai vēsās, bet pat siltās dienās. Galu galā nav nekas patīkamāks par ietīšanos segā ar tasi garšīga kakao rokās pēc dienas darba.

Pareiza pleda izvēle

Jums būs ne tikai viegli atrast sev piemērotu pledu, bet tas neaizņems arī daudz laika, jo burtiski dažos mirkļos tiešsaistē ir ļoti viegli ieraudzīt daudz dažādu piedāvājumu. Pēc dažu kritēriju iestatīšanas vien pagaidiet, kamēr sistēma piedāvās atbilstošus pledus, pamatojoties uz filtriem.

Un kādi filtri ir visvairāk nepieciešami?

Saprotams, ka stils un dizains ļoti bieži ir prioritārās nianses, kas jāņem vērā.

Pledi ir pieejami arī dažādos izmēros. Ir svarīgi atrast tādu, kas ir piemērots konkrētai personai.

Uzziniet vairāk par materiāliem. Visvērtīgākie dabīgā auduma pledi ir kokvilna, lins un vilna ziemai.

Izlasiet komentārus par konkrētiem plediem, ko piedāvā ražotājs. Vai tie ir kvalitatīvi?





Kopšana - vienkārša un ikdienišķa

Laba pleda izvēle ļaus jums baudīt vakaru. Ir taisnība, ka ne tikai jāatrod labas kvalitātes pledi, bet vajadzīga arī pareiza kopšana.

Kopšana ir atkarīga no tā, no kāda materiāla sega tiks iegādāta. Protams, jūs ne tikai izlasīsiet vairāk par konkrētā auduma īpašībām internetā, bet arī novērtēsiet zināšanas un kopsiet pledu. Lina un kokvilnas pledi saraujas, ja tos mazgā augstā temperatūrā. Šādi un citi nieki ir svarīgi.

Pledus parasti mazgā veļas mašīnā. Tikai izņēmuma gadījumos, kad tie ir ar zīdu vai no cita smalka auduma, tos vislabāk var aiznest uz veļas mazgātavu. Mazgāšanas laikā mēs iesakām izvairīties no mīkstinošiem līdzekļiem. Tie var mīkstināt audumu, bet tie var arī izmainīt auduma īpašības, izbalināt krāsu, tāpēc galu galā pleds zaudēs kaut ko no sava pirmā skaistuma.