PVC logu nomaiņas pakalpojumi privātām un juridiskām personām

Plastmasas logi ir populārākā izvēle vairumā gadījumu, kad kļūst aktuāla logu nomaiņa mājā vai dzīvoklī. Tāpat PVC logi tiek izmantoti arī palīgēkās – šķūņos, pieliekamajos, garāžās, arī pagrabos. Tie ir praktiski, viegli kopjami un, pats galvenais, funkcionē par visiem simts procentiem un attaisno klientu vēlmes un vajadzības. Plastmasas pakešu logus ir iespējams uzstādīt jebkāda veida īpašumā. Ja pirms pāris desmitiem gadu šāda tipa logi bija tikai turīgo ļaužu mājokļos, kuri varēja lepoties ar tajā laikā par ekstru uzskatīto eiro remontu, tad mūsdienās, pateicoties attīstītajām ražošanas tehnoloģijām un plašajam pieprasījumam, tos var atļauties ierīkot ikvienā mājoklī – kā privātmājās, tā daudzdzīvokļu namos, ar un bez balkona durvīm.

Plastmasas logu priekšrocība

Izvēloties plastmasas logus, ir jāsaprot, ko no tiem vēlamies sagaidīt. Sals, auksti vēji, ventilācija, droši un skaņu izolējoši logi ir tās prasības, kuras visbiežāk izsaka klienti, kuru mājokļos logi tiek mainīti. Salīdzinājumā ar vecā tipa koka logiem, kas ziemas periodā bija jāaizlīmē, lai nelaistu cauri aukstumu, plastmasas logu aizlīmēšana nav vajadzīga, jo to energoefektivitāte ir gana augsta pat par spīti tam, ka vienlaicīgi tiek veikta telpu vēdināšana un termoregulācija. Arī to kopšana ir elementāra. Kad tiek veikta logu mazgāšana no iekšpuses un ārpuses, aili nepieciešams tikai noslaucīt. Nav jāuztraucas par krāsas lobīšanos un logu krāsošanu, krāsas izbalēšanu vai kādām citām kosmētiskām problēmām, ar kurām bija jāsaskaras koka logu īpašniekiem nemaz ne tik senā pagātnē.

Daudzu gadu pieredze montāžas jautājumos

M-lux.lv speciālisti var lepoties ar 15 gadus ilgu pieredzi logu montāžas jautājumos. Ņemot vērā to, cik ātri mainās celtniecības un būvniecības tendences, varam garantēt, ka logu montāžai tiks piemeklēts piemērotākais veids. Papildus klienti labprāt izvēlas arī apdares darbu veikšanu un palodžu uzstādīšanu. Visa darba gaita, cena un noteikumi ir minēti iepriekš noslēgtajā logu montāžas līgumā, tādēļ nevajag bīties par nesaprotamu un pēkšņu cenas paaugstināšanos.