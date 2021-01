“Recepšu kolekcionārs” ir grāmata par ģimenes vērtībām, tradīciju veidošanu, saglabāšanu un turpināšanu nākamajām paaudzēm. Tās stāsts sākās pirms nepilniem trīs gadiem, kad kļuvu par mammu un, pavadot arvien vairāk laika virtuvē, biju kļuvusi arī par īstu recepšu kolekcionāru.

Gadu laikā, papildinot savu kolekciju ar daudzveidīgiem un ģimenē iemīļotiem ēdieniem, esmu sapratusi, ka katra recepte – mantota vai jaunatklāta – iemieso manas ģimenes stāstus par mūsu ikdienu un svētkiem, par kopīgu gatavošanu virtuvē un siltām sarunām pie galda, par mūsu tradīcijām un vērtībām, ko ir vērts glabāt un atcerēties. Šo vērtību pamatā ir gan ēst gatavošanas prasmes, gan ideālās garšas noslēpumi, ko savā laikā esmu mācījusies no mammas un ko tagad varu nodot mantojumā arī saviem bērniem. Laikā, kad piedzima mans dēls Miķelis, arvien nozīmīgāk kļuva stāstīt un dalīties ar ģimenes tradīcijām, tāpēc es sāku veidot mūsu iemīļoto ēdienu recepšu kolekciju. Īpaši nozīmīgi bija pierakstīt ne tikai receptes, bet arī to, kā es pie tām nonācu, piefiksēt atmiņu stāstus, kopīgus ikdienas mirkļus un dalīties ar fotogrāfijām. Domājot par to, kādā veidā arī citas ģimenes kolekcionē un glabā savas receptes un kādas ir viņu ēst gatavošanas tradīcijas, radās ideja par “Recepšu kolekcionāru”, aicinot ikvienu kļūt par savas recepšu grāmatas autoru.

Grāmatā ir vieta vairāk nekā 120 iemīļotām receptēm un katru no tām var papildināt ar atmiņu stāstu, ar roku rakstītu vai fotogrāfijās iemūžinātu. Var pierakstīt, kad recepte pirmo reizi gatavota un kur iegūta, kā arī var smelties iedvesmu noderīgos virtuves padomos.

Katra recepte, kas nonāk pie mums, atklāj īpašus stāstus. Par to, kā esam tās ieguvuši, par cilvēkiem, kuri mums tās ir iemācījuši, par laiku, ko esam ieguldījuši ēdienu gatavošanā un pasniegšanā, par kopīgām sarunām pie galda, par svētkiem un ikdienas mirkļiem, par bērnības garšām un par jauniem recepšu atklājumiem, kas kļūs par ģimenes mantojumu mūsu bērniem. Lai šeit sākas Tavs īpašais ģimenes recepšu grāmatas stāsts!