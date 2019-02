Vai bieži aicinat pie sevis ciemiņus? Ja atbilde ir jā, tad noteikti ir gadījies tā, ka uz galda, pie kura sēdēs ciemiņi, stāv grāmatas, pierakstu klades un pildspalvas. Tad tas viss steigā ir jānovāc, bet kur lai šīs visas lietas liek? Zem galda vai aiz dīvāna? Noteikti, ka nē. Sekcijas plaukots? Jā! Viesistabā, un reizēm arī guļamistabā, sekcija ir mēbele, kas atrisina daudzas ikdienas mazās problēmas.

Sekcija ir universāla prece. Noteikti, ka visbiežāk redzamas sekcijas viesistabai. Ir iespējams iegādāties ļoti daudz un dažādu veidu preci. Sekcijas ar skapi ir ļoti standarta mēbele. Sekcija ir vairāku mazu un lielāku skapju kopums, kassastāv no skapja ar plauktiem, kuriem priekšā ir atveramas durvis. Tās reizēm mēdz izgatavot no stikla. Vēl ir vieta televizoram un virs tā parasti ir vēl plaukts vai pat vairāki. Un, bieži vien, sekciju papildina plaukti kuriem priekšā nav durvju. Viesistabas sekcijas ir ļoti laba izvēle, jo tajā var salikt lietas, kuras nēvēlies, lai redz apkārtējie – priekš tam paredzēti skapji ar druvīm. Bet skaistus dizaina elementus, kas papildina viesistabu var skaisti novietot uz plauktiņiem, kuri redami visiem. Vēl lieliski tas, ka iegādājoties viesistabas sekcijas ir vieta arī televizoram, jo tad nav jāiegādājas atsevišķs galds priekš tā, vai tas nav jāstiprina pie sienas. Mūsdienās var iegādāties ļoti modernas viesistabas sekcijas. Tādas sekcijas no polijas, kuras būs funkcionālas un patiks jums, atradīsiet sadaļā sekcijas .

Sekcija guļamistabai. Plānojot sekcijas iegādi, šķiet, ka tā jānovieto viesistabā. Bēt kāpēc gan ne guļamistabā? Moduļu sekcijas ir gudrs pirkums, jo tās savā starpā nav savienotas kopā. Tas nozīmē, ka, ja ir iepaticies tikai sekcijas skapis, jūs to varat iegādāties atsevišķi! Moduļu sekcijas ir laba izvēle arī tad, ja telpā nav pietiekoši vietas, lai novietotu visu sekciju.

Mēbeļu kopšana. Ir svarīgi mēbeles kopt pareizi. Pat tad, ja sekcija ir ļoti labas kvalitātes, nepareiza kopšana to var sabojāt. Sekcijas no polijas ir ļoti labas kvalitātes mēbeles. Tās ir ieteicams iegādāties arī lielisko cenu dēļ. Taču to kopjot jāatceras, ka nedrīkst izmantot pārāk daudz mitruma un sārmainus tīrīšanas līdzekļus. Jāizmanto arī saudzīga materiāla lupatiņas vai sūklis. Tad jūsu jauniegādātā mēbele izskatīsies lieliski un kalpos ilgi!