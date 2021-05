Skaists smaids visu mūžu – kā to saglabāt un kā atgūt zaudētus zobus

Draudzīgs smaids liek justies labāk gan pašam, gan palīdz veidot patīkamas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem. Bet tik daudz cilvēku kautrējas smaidīt, jo viņiem ir kauns par saviem zobiem, to izskatu un veselību. Zobu iztrūkums, neestētiski, nelīdzeni un dzeltenīgi zobi, slikta elpa – tās ir tikai dažas no mutes veselības problēmām, ar ko saskaras daudzi. Kā no tā izvairīties un saglabāt skaistu smaidu visa mūža garumā?

Pareiza zobu kopšanas rutīna

Zobu rūpīga kopšana jau kopš pirmajiem piena zobiem ir pats svarīgākais faktors, lai saglabātu skaistu un veselīgu smaidu visa mūža garumā. Jūs būtu pārsteigti, ja zinātu, cik daudz cilvēku netīra zobus regulāri un nezina, kā to darīt pareizi. Tas rada nopietnas mutes veselības problēmas un sliktus paradumus, kas tiek nodoti arī nākamajām paaudzēm.

Parūpēties par zobiem ikdienā ir daudz lētāk un vieglāk, nekā vēlāk cīnīties ar bojājumiem, maksāt par dārgu ārstēšanu un pārdzīvot par zaudētiem zobiem. Kā ikdienā pareizi rūpēties par zobiem?

Zobi jātīra divas reizes dienā.

Jāievēro pareiza zobu tīrīšana tehnika – virzienā projām no smaganām, veicot vismaz 10 slaukošas kustības katram sektoram.

Zobu tīrīšanai jāvelta vismaz trīs minūtes.

Rūpīgi jānotīra visas zobu virsmas un arī mēle.

Pēc tīrīšanas tie ir jāizdiego, lai kārtīgi iztīrītu zobu starpas.

Pareiza zobu kopšana jāuzsāk jau no pirmā piena zoba, mācot bērniem šo ieradumu kā pašsaprotamu. Lai gan jāmāca bērniem pašiem tīrīt zobus, vismaz līdz 8-9 gadu vecumam tos vajadzētu pārtīrīt. Tāpat jāatceras, ka vecāku piemērs, rūpējoties par zobiem, ir vislabākais, ko var dot bērniem.

Regulāras profilaktiskās zobu pārbaudes

Būtiska zobu aprūpes sastāvdaļa ir regulāras vizītes pie zobārsta. Arī tad, ja nav sūdzību un zobi šķiet veseli. Mēs ar aci neredzam visu. Tāpēc zobārsts veic rūpīgu pārbaudi, lai jau agrīni pamanītu nelielus bojājumus un tos novērstu ar mazāku iejaukšanos. Vai pat ar profilaktiskām darbībām aizkavētu iespējamo bojājumu rašanos.

Vislabāk, ja ir sava zobārstniecība un uzticams zobārsts, kas pārzina jūsu mutes veselību un uzrauga to ilgtermiņā. Uzticama un iejūtīga speciālista loma īpaši nozīmīga ir bērnu zobu aprūpē. Vecākiem jāizvēlas pārbaudīts un darbā ar bērniem pieredzējis zobārsts. Profilaktiskās pārbaudes vislabāk veikt divas reizes gadā.

Vismaz reizi gadā pie zobu higiēnista

1-2 reizes gadā jāapmeklē ne tikai zobārsts, bet arī zobu higiēnists, kurš veiks mutes dobuma ģenerāltīrīšanu, notīrot grūti pieejamas vietas, noņemot cieto un mīksto aplikumu. Zobu higiēna palīdz saglabāt zobus veselākus, baltākus un elpu svaigāku. Zobu higiēnists arī ir tas speciālists, kurš bērniem un arī vecākiem var palīdzēt apgūt pareizu zobu tīrīšanas tehniku un sniegt noderīgus padomus par zobu kopšanu ikdienā.

Vizīti pie higiēnista vislabāk ieplānot neilgi pirms zobārsta apmeklējuma, lai zobu virsmas būtu tīras, ļaujot labāk pamanīt pat sīkākos bojājumus.

Zobu protezēšana un implanti palīdzēs atjaunot smaidu

Ja tomēr kādu iemeslu dēļ ir sanācis zaudēt zobu vai pat vairākus, ja ir iedzimti zobu estētiskie defekti un citas problēmas, kas mazina vēlmi smaidīt, zobu protezēšana un implantoloģija piedāvā dažādus mūsdienīgus risinājumus, kas palīdzēs atgūt skaistu smaidu. Zobu protezēšana un implantu ievietošana iespējama jebkurā vecumā un dažādos apjomos. Iespējams aizvietot vienu zobu, zobu grupu vai izveidot restaurācijas pilnīgas zobu zaudēšanas gadījumā. Tāpat zobu protezēšana var padarīt zobus skaistākus ar venīriem jeb porcelāna plāksnītēm, atjaunot zoba kroņa daļu, ja tā zaudēta, un īstenot citus estētiskus un funkcionālus risinājumus, kas padarīs smaidu daudz patīkamāku gan pašam, gan apkārtējiem.