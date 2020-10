Studentu dzīve un aizdevumi. Vai studentam ir nepieciešams kredīts un kāds tieši?

Ja Tu esi pilngadību sasniedzis jaunietis, tad noteikti esi pazīstams ar pirmajiem nedrošajiem soļiem "pieaugušo" realitātē. Ir pienācis laiks uzsākt studijas un patstāvīgu dzīvi. Lai gan tas prasa finansiālos līdzekļus, Tu esi apņēmības pilns apvienot studijas ar darbu.

Taču realitāte ir skarba - tikai retais darba devējs neizvirza prasību par absurdo 10 gadu darba pieredzi. Līdz ar to darba piedāvājumu klāsts nav tik plašs kā gribētos. Turklāt prakse liecina - diemžēl tieši jaunieši ir viszemāk atalgotais darba spēks. Neskatoties uz to, paralēli studijām regulāru algotu darbu strādā 58 procenti studentu.

Bez šaubām, studentu dzīve ne vienmēr ir saldais ēdiens. Taču tas ir labs ievads 21.gadsimta finanšu pasaulē. Tajā Tev noderēs zināšanas arī par to, kas ir aizdevums. Šajā rakstā uzzināsi, kāds aizdevums var būt noderīgs studentam, kā to saņemt un kā izvērtēt savas iespējas uzņemties saistības.

Kādi ir studentam piemērotākie aizdevumu veidi?

1. Studiju kredīts

Studiju kredīts ir aizdevums, kas paredzēts mācību maksas segšanai Latvijas vai ārvalstu akreditētajās augstskolās. Studiju kredīts tiek izsniegts ar valsts galvojumu. 2020.gada labojumi paredz, ka privāts galvotājs vairs nebūs nepieciešams. Pieteikties studiju kredītam var caur internetbanku, kad esi uzņemts konkrētajā studiju kursā.

Pastāv iespēja pietiekties studiju kredītam arī bez valsts galvojuma, piemēram, komercbankās. Taču tas parasti izmaksā dārgāk, un, iespējams, būs nepieciešams privāts galvotājs, ja studentam nav patstāvīgu ienākumu.

Studiju kredīta plusi:

Aizdevumam var pieteikties gan pilna, gan nepilna laika programmās studējoši jaunieši;

pamatsumma un procenti studiju laikā un 11 mēnešus pēc studiju pabeigšanas nav jāmaksā.

Valsts var atmaksāt studiju kredītu (valsts galvotu) Tavā vietā, ja tu kļūsti par darbinieku valsts vai pašvaldības institūcijā LR Ministru kabineta apstiprinātajā profesijā.

Studiju kredīta mīnusi:

Kredīta summa tiek pārskaitīta uz mācību iestādes kontu divas reizes gadā. Tātad Tu uzņemies saistības par to, kas tieši nenonāk Tavā rīcībā;

kredīta atmaksas periods ir 5 - 10 gadi;

ja mācības tiek pārtrauktas, kredīta atmaksas periods var saīsināties pat uz pusi;

studiju kredīts ir ar daļēji mainīgu procentu likmi;

kredīta noformēšana var būt maksas pakalpojums.

2. Studējošā kredīts

Studējošā kredīts ir aizdevums, kas paredzēts studenta dzīves izdevumu segšanai. Arī studējošā kredīti var būt valsts galvoti kredīti vai komerciālie kredīti.

Studejošā kredīta plusi:

2020.gada 21. aprīli tika noteikts, ka studējošā kredītu var saņemt gan pilna, gan nepilna laika studējošie visās akreditētajās studiju programmās. Pirms tam studējošā kredīts tika piešķirts tikai pilna laika programmā studējošiem jauniešiem.

Studējošā kredīta summa tiek sadalīta pa mēnešiem, un katru mēnesi (izņemot jūliju un augustu) Tavā bankas kontā tiek ieskaitīti naudas līdzekļi.

Pamatsumma jāsāk maksāt sākot ar 12.mēnesi pēc studiju pabeigšanas.

Valsts var atmaksāt studējošā kredītu Tavā vietā, ja tu kļūsti par darbinieku valsts vai pašvaldības institūcijā LR Ministru kabineta apstiprinātajā profesijā.

Ja kredīta saņemšanas vai atmaksas laikā Tev vai laulātajam piedzimst bērns, pēc studiju pabeigšanas valsts uz pieteikuma pamata dzēš 30% no studējošā kredīta neatmaksātās pamatsummas atlikuma par katru bērnu.

Studējošā kredīta mīnusi:

Piešķirtā summa būs salīdzinoši neliela.

Studējošā kredīta procentu likme ir mainīga, un procenti ir jāsāk segt ar nākamo mēnesi pēc pirmās kredīta summas daļas izmaksas. Tātad kredīta procenti tiek segti jau studiju laikā.

Ja esi pārtraucis mācības, kredīta atmaksa (pamatsumma un procenti) jāveic sākot ar 3. mēnesi pēc studiju pārtraukšanas.

Kredīta atmaksas periods ir 5-10 gadi.

Cita svarīga informācija par studentu studējošo kredītiem:

Lai gan studējošā kredīts un studiju kredīts rada finansiālu brīvību studiju laikā, jāņem vērā, ka pēc absolvēšanas tie būs jāatmaksā, tāpēc, izvēloties studiju kursu, būtu vēlams iztēloties savu vietu nākotnes darba tirgū un iespējas atmaksāt aizdevumu.

3. Ātrais aizdevums

Ātrais aizdevums jeb kredīts ir nebanku aizdevuma veids, kurā iespējams saņemt naudu līdz pat 1000 Eiro. Pilno aizdevuma summu nepieciešams apmaksāt pēc 30 dienām. Tomēr pastāv iespēja vienoties par ilgāku apmaksas termiņu, kas balstīts uz ikmēneša minimālajiem maksājumiem. Visbiežāk tieši tas studentiem ir piemērotākais risinājums.

Vēl viens svarīgs punkts, kurš var tieši attiekties uz studentiem: ātrais aizdevums neparedz nepieciešamību pēc ķīlas vai galvotāja.

Ātro aizdevumu var noformēt attālināti pa taisno no savas mobilās ierīces vai klēpjdatora. Ja piesakies aizdevumam atkārtoti, Viasms vari to noformēt ar vienu sms.

Ātrais aizdevums paredz nosegt dažādas negaidītas situācijas un tēriņus. Izvēlies to, kad:

Radusies neparedzēta situācija - piemēram, medicīniska rakstura;

jāgaida alga vai stipendija, bet jau tagad pietrūkst naudas pārtikas iegādei vai īres apmaksai;

nepieciešami līdzekļi eksāmena pārlikšanai;

salūzt svarīga ierīce, piemēram, klēpjdators, un ir nepieciešams tā tūlītējs remonts;

esi nokavējis kursa darba nodošanas termiņus, un steidzami nepieciešami līdzekļi to novēlotai iesniegšanai;

aizkavējusies alga vai stipendija, bet nepieciešams apmaksāt telefona sakaru vai interneta pakalpojumu rēķinus;

vēlies iegādāties preci vai pakalpojumu ar studentu atlaidi, kas darbojas, piemēram, mēneša pirmajā pirmdienā, bet alga vai stipendija ienāks tikai nedēļas beigās;

ceļojuma / brauciena laikā rodas neparedzēti izdevumi.

Ātrais aizdevums nav piemērots, lai segtu:

Lielus pirkumus;

impulsīvus pirkumus;

spontānus izklaides vai atpūtas pasākumus;

mirkļa iegribas;

citus kredītus un parādus;

mērķus, kas nav steidzami.

4. Naudas / patēriņa kredīts

Naudas kredīts ir banku un nebanku aizdevuma veids, kurā iespējams tikpat ātri un ērti saņemt aizdevumu, tikai nu jau lielākai summai - līdz pat 3000 EUR. Aizdevuma termiņš ir sākot no 6 līdz 12 mēnešiem, un kopējā līguma summa parasti tiek sadalīta vienādos ikmēneša maksājumos.

Naudas kredīts ir aizdevuma veids, kas paredzēts nozīmīgiem dzīves plāniem. Tomēr saņemtos naudas līdzekļus vari tērēt pēc saviem ieskatiem. Nebanku patēriņa kredīts neparedz nepieciešamību pēc ķīlas vai galvotāja.

Izvēlies naudas kredītu, kad:

Esi ieplānojis lielāku pirkumu - piemēram, elektro vai sadzīves tehniku;

plāno pārvākties;

nepieciešami līdzekļi profesionālās kvalifikācijas celšanai;

vēlies veikt mājokļa remontu;

nepieciešami papildus līdzekļi ieplānotam braucienam, atpūtas vai izklaides pasākumam;

vēlies uzsākt mācības autoskolā;

sen kārotai un ievērīgai lietai tieši šobrīd ir akcija;

vēlies uzsākt uzņēmējdarbību.

Naudas kredīts nebūs risinājums gadījumos, kad:

Tev nav stabilu ienākumu;

ja Tev ir ilgtermiņa finansiālas problēmas;

kursa biedrs iegādājās auto (iphone, klēpjdatoru, dzīvokli) un tāpēc arī Tev to vajag tagad un tūlīt;

Tev ir jāsedz citi kredīti vai parādi.

Kā pieteikties nebanku aizdevumam?

Aizdevēja mājaslapā vai mobilajā ierīcē jānorāda vēlamā summa un jāaizpilda pieteikuma anketa. Lai saņemtu aizdevumu, Tev jāatbilst tikai dažām prasībām:

Tev jābūt vismaz 20 gadus vecam Latvijas Republikas iedzīvotājam bez kavētiem kredīt maksājumiem vai līgumsaistību pārkāpumiem.

Pēc pieteikuma aizpildīšanas savā mobilajā tālrunī saņemsi īsziņu ar aktivizācijas kodu, kas jāieraksta īpašā ailītē aizdevēja mājas lapā.

Lai pabeigtu reģistrāciju pirmajam aizdevumam, Tev jāpārskaita 0,01 EUR uz aizdevēja kontu, kas ir nepieciešams tikai pirmreizējā reģistrācijā.

Tavs pieprasījums tiks nekavējoties apstrādāts. Nauda uz kontu pēc lēmuma par aizdevuma piešķiršanu, izvērtējot Tavu maksātspēju, tiks pārskaitīta 15 minūšu laikā.

Ko jāzina, pirms ņemt aizdevumu?

Jo mazāka gada procentu likme, jo izdevīgāks kredīts;

kredītu nevar paņemt laikā no plkst. 23:00 līdz 07:00;

ja parādu neapmaksā laicīgi, soda procentu apmērs un citi saistītie izdevumi var sasniegt līdz pat 100% no sākotnēji izsniegtā kredīta summas;

izvēloties nebanku aizdevēju, nepieciešams pārliecināties par to, ka uzņēmums darbojas licencēti. To var izdarīt, izmantojot kādu no uzņēmumu datu bāzēm. Kā arī vēlams iepazīties ar citu klientu atsauksmēm par šo pakalpojumu.

Aizņemties no licencēta aizdevēja vai drauga?

No ekonomiskā viedokļa raugoties, aizņemties naudu no drauga vienmēr būs izdevīgāk - parasti draugi nemēdz lūgt atgriezt parādu ar procentu uzviju. Savukārt no otras puses, ja jautā naudu draugam un nespēj to atgriezt laicīgi, tas var izbojāt attiecības. Turklāt ne katrs vēlas informēt draugus par savām finansiālajām problēmām.

Kāpēc aizņemties no licencēta aizdevēja?

Tas ir bezpersoniski un aizdevuma informācija ir konfidenciāla;

vari aizņemties lielākas summas;

aizdevumu var atmaksāt pakāpeniski, nevis vienā maksājumā;

Tu mācies finanšu disciplīnu.

Kāpēc aizņemties no drauga?

Nav jāmaksā procenti;

reizēm no drauga var sanākt aizņemties ātrāk, nekā no banku vai nebanku aizdevēja;

nauda pieejama arī tad, ja kredītiestāde atsakās piešķirt aizdevumu.

Kā izvērtēt savas iespējas uzņemties saistības?

1. Veic pierakstus.

Sekot līdzi saviem ienākumiem un izdevumiem var kā vienkārši pierakstot tos uz lapas, tā ierakstot Excel tabulā vai lejupielādējot tam paredzētu aplikāciju. Pierakstīt savus ienākumus un izdevumus nepieciešams tādēļ, lai zinātu, kāda ir starpība starp tiem. Respektīvi, tā tiek noskaidrots brīvo līdzekļu apmērs.

Tālāk nepieciešams salīdzināt pilno aizdevuma atmaksas summu vai minimālo ikmēneša maksājumu ar saviem brīvajiem līdzekļiem mēneša ietvaros.

Precizējot šo informāciju, varēsi izvērtēt, vai esi spējīgs uzņemties kredītsaistības.

Iespējams, nonāksi pie secinājuma, ka tomēr nepieciešams samazināt izdevumus vai atrast papildus ienākumu avotus. Tomēr, ja esi atradis tam risinājumu jau šodien un pārliecināts par savām spējām pie tā pieturēties nākotnē - visi iespēju ceļi ir vaļā!

2. Atbildi sev uz sekojošiem jautājumiem:

Vai kredītdevējs piedāvā labāko iespējamo gada procentu likmi?

Vai procenti paliek nemainīgi visu līguma laiku?

Vai jāveic papildus izmaksas, ja kredīts tiek atmaksāts ātrāk?

Kas notiks, ja noteiktajā laikā netiks samaksāts maksājums?

Cik jāmaksā katru mēnesi un cik ilgu laiku?

Kāda ir kopējā summa, ko jāapmaksā?

3. Pārliecinies, ka:

Esi izvērtējis aizdevuma nepieciešamību, tā plusus un mīnusus;

esi nonācis pie secinājuma, ka nav citas alternatīvas;

Tev ir stabili ienākumi;

Ienākumu un izdevumu starpība ļauj segt kredīta atmaksu;

Tu zini, no kādiem līdzekļiem veiksi kredīta atmaksu;

Tu neaizņemies vairāk, kā ir nepieciešams.

Secinājumi

Ikviena studenta dzīvē svarīgākais ir mācības. Tomēr dzīves reāles ir nepielūdzamas, un jauniešiem jau no pirmajiem studiju gadiem nākas saskarties ar finansiāliem šķēršļiem.

Neparedzētās un sarežģītās situācijās risinājums var būt aizdevums. No kredītiem nav jābaidās. Galvenais ir izvērtēt, ko Tu vari atļauties, ko nē, kas uzlabos Tavu dzīvi un kas ir tikai mirkļa iegriba. Izvērtējot šos jautājumus, Tu nonāksi pie pareizā lēmuma.