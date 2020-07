Top 5 labākie romāni par otro pasaules karu

Otrais pasaules karš, koncentrācijas nometnes, izšķirtas ģimenes.. Neticami daudz sēru un bēdu stāstu par ebreju likteņiem dažkārt nonāk talantīgu rakstnieku apkopotos stāstos un romānos, kļūstot par lasītāju iemīļotu literatūru. Šāda literatūra nav tā pati vieglākā, tomēr tie, kuri ir sākuši lasīt šī tipa romānus, tiek ievilkti neapstādināmā bezmiegu nakšu virpulī.

Šajā rakstā apkoposim piecus populārākos un lasītāju iecienītākos romānus par otro pasaules karu, neņemot vērā kritiķu un reitingu rādītājus pēc to secības.

1. Hana (Alena Mornštajnova, tulkojis Jānis Krastiņš)

Ņemot vērā, cik grāmatā ir skaudrs stāsts par mīlestību, nodevību, naivu ticību, ārkārtīgi skarbu likteni un veiksmi, grāmata ir viegli lasāma un aizrauj jau no pirmās nodaļas. Šis ir neparasts stāsts par holokaustu caur ebreju ģimenes skatupunkta prizmu, kas vijas cauri visai grāmatai neparasti plūstoši, tajā pat laikā uzturot lasītājā mundrumu dēļ neparedzētiem pavērsieniem.

Grāmata ir par laika periodu no 1933. līdz 1963.gadam. Lasītājam šajā grāmatā ir jau no paša sākuma jāpiefiksē visas detaļas, fakti un notikumi, jo katrā no grāmatas turpmākajām nodaļām, atsaucoties uz iepriekšējām, būs daudz pārsteigumu un sakritību, kas talantīgi savītas dažādos laika posmos, cilvēku likteņu atstāstā.

2. Lakstīgala ( Kristīne Hanna, tulkojusi Sintija Zariņa)

Grāmata “Lakstīgala” lasītāju vidū bieži vien tiek saukta par grāmatu, kura “nelaiž vaļā” vēl ilgi pēc tās izlasīšanas. Grāmata, kas burtiski liks Jums raudāt un neatstās vienaldzīgu nevienu tās lasītāju.

Stāsts ir par divām māsām, kurām strauji mainījās dzīve līdz ar kara sākšanos. Grāmatā caurvijas dvēseliska mīlestība un pretošanās okupācijas varai ar mērķi par katru cenu izdzīvot kara nomocītajā valstī.

Kara atainojums ar tā laika posma detaļām un šausmām lasītājam liek iejusties un just līdzi grāmatu varoņiem, kam līdzi nāk arī cilvēciskums un labsirdība.

3. Grāmatu zagle (Markus Zusaks, tulkojusi Māra Poļakova)

Šī viennozīmīgi ir neparasta, mīlestības pilna grāmata, kuru, lai cik dīvaini neizklausītos - stāsta Nāve. Lasot grāmatu, nāves pieskaņa padara to vēl cilvēcīgāku un pārsteidzošāku, lai arī skumju un skarbu notikumu šajā grāmatā netrūkst.

Grāmata ir par 1939. gada laika posmu, kad Nāvei bija darba pilnas rokas kā vēl nekad, bet Ližele, deviņus gadus veca meitenīte, dzīvojot pie vācu audžuvecākiem iepazīst, kā ir slēpt ebreju un kā zagt grāmatas, kad tās nedrīkst ne lasīt, ne izprast.

Grāmata ir izdota 30 valodās un saņēmusi neskaitāmas literārās balvas, līdz ar to ierindojoties pie top lasītākās romānu literatūras un lasītāju favorītgrāmatas.

4. Es izdzīvoju Rumbulā (Frīda Mihelsone)

Šis stāsts ir patiess, līdz ar to būs grūti tam noticēt, jo izdzīvošana Rumbulas ebreju holokaustā ir brīnumstāsts, kas ietērpts atmiņu stāsta grāmatā. Klātienes pieskaņu lasītājam dod arī Rīgas un pierīgas aprakstītās ielas un vietas un pašas autores pārdzīvotais detalizētā stāstā.

5. Jūras sāļums (Rūta Šepetis, tulkojusi Silvija Brice)

Iemīlēšanās kara laikā nav nosodāma, tomēr visbiežāk un arī šajā stāstā nevainagosies ar laimīgām beigām. “Jūras sāļums” lasītāju ieintriģēs, sekojot galveno varoņu notikumiem, turklāt aprakstītais stāsts tiks aprakstīts no visu galveno varoņu skati punktiem, tādējādi parādot, cik dažādi mēs redzam un izjūtam notikumus.

