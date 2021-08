Vaksācija mājās – kā to darīt un kādi piederumi nepieciešami

Kāpēc regulāri tērēt savus līdzekļus un laiku, lai dotos uz vaksāciju salonā, ja, iegādājoties tādus procedūrai nepieciešamos materiālus kā vaska sildītājs, vasks, papīra strēmeles un lāpstiņas, vaksāciju mājas apstākļos var veikt bez papildu izdevumiem jebkurā sev ērtā brīdī? Šādu iespēju izmanto arvien vairāk sieviešu, jo tas ir parocīgi un ļauj optimizēt skaistumkopšanai atvēlētos līdzekļus. Atliek tikai apgūt pareizu vaksācijas tehniku un var izbaudīt gludu ādu tieši tad, kad tas ir nepieciešams, nevis nedēļām gaidīt pierakstu salonā.

Vaksācijai nepieciešamie piederumi

Protams, veikalos var iegādātis jau gatavas vaska strēmeles, kuru lietošana ir salīdzinoši vienkārša, bet tas beigu beigās var izmaksāt pat dārgāk nekā vaskācija salonā, tāpēc rekomendējam investēt naudu vaksācijas piederumos, kas kalpos ilgi un turpmāk ļaus veikt vaksāciju bez papildu izdevumiem.

Vaska sildītājs. Tā ir ļoti noderīga ierīce, kas būs lielisks ieguldījums, ja zināt, ka regulāri veiksiet vaksāciju mājās. Kompaktā un ērti lietojamā ierīce uzsilda un uztur masu lietošanai atbilstošā konsistencē. Vasks būs gatavs jau pēc 20 minūtēm. Vaska sildītājs arī aprīkots ar dažādiem režīmiem, signāllampiņu, temperatūras regulatoru un citām funkcijām, kas padara ierīces lietošanu ērtāku. Pērkot vaska sildītāju, pārliecinieties, ka tas piemērots izvēlētajam vaska veidam un tā iepakojumiem, jo pieejami vaska sildītāji vaska kasetēm, kārbām vai cietajam vaskam. Uzticamu vaska sildītāju lietošanai mājās var iegādāties par 30–50 eiro, bet pieejami gan lētāki, gan dārgāki modeļi.

Depilācijas vasks. Tas ir pats galvenais elements, bez kura nav iespējams veikt vaksācijas procedūru. Jāizvēlas sev piemērotākais variants – šķidrais vai cietais vasks. Vaski pieejami dažāda izmēra iepakojumos, piemēram, bundžās vai kapsulu veidā, kārtridžos un granulu veidā. Šķidrais vasks ātrāk kūst un atdziest, tāpēc ar to jārīkojas ātrāk. Tā ir piemērota izvēle, ja grib atbrīvot no matiņiem lielākus ādas laukumus. Cietie vaski sasilst lēnāk, tos var noraut bez papīra strēmeles. Tie vairāk piemēroti nelielu laukumu apstrādei.

Vaksācijas papīrs. Papīrs nepieciešams, lai to piestiprinātu uz ādas uzklātajam vaskam un varētu ērti un precīzi veikt matiņu izraušanu. Cieto vasku var noraut arī bez papīra. Vaksācijas papīrs nopēkams jau gatavās loksnēs vai lielākos gabalos, kurus var sagriezt tādā izmērā, kāds nepieciešams.

Koka lāpstiņas. Ar tām ir visērtāk un drošāk uzklāt silto vasku vajadzīgajā zonā un to izlīdzināt nelielā slānī. Koka lāpstiņas nav dārgas un parasti jau pieejamas lielākos iepakojumus, tāpēc pietiks ilgākam laikam.

Līdzekļi pirms un pēc vaksācijas. Šādu līdzekļu izmantošana būtiski atvieglo porcedūras veikšanu un mazina diskomfortu. Pirms vaksācijas līdzekļi attīrīs un nosusinās ādu, lai vasks labāk turētos, bet līdzekļi pēc vaksācijas nomierinās ādu un aizkavēs matiņu ataugšanu.

Profesionāls vaksācijas aprīkojums no Salon Line

Lai vaksācija mājas apstākļos būtu droša un efektīva, svarīgi izmantot kvalitatīvu vasku un piederumus. Vislabāk izvēlēties uzticamu zīmolu produktus, kurus izmanto arī skaistumkopšanas eksperti. Tie būs ne tikai efektīvi, bet arī līdzekļu sastāvs būs ādai saudzīgs. Profesionālie skaistumkopšanas produkti ir labākā izvēle, ja nevēlaties riskēt ar iespējamām alerģiskām reakcijām, kas var rasties no aizdomīgas izcelsmes līdzekļiem.

Salonline.lv ir specializēts profesionālu skaistumkopšanas preču interneta veikals un tiešais izplatītājs Baltijas valstīs. Tāpat Salon Line ir skaistuma meistaru partneris jau vairāk nekā 20 gadus, bet tagad augstas kvalitātes un uzticamu zīmolu produktus piedāvā ikvienam interesentam skaistumkopšanas procedūrām mājas apstākļos. Sortimentā plašā klāstā pieejami produkti un piederumi vaksācijai – dažāda veida vaski, līdzekļi ādas kopšanai pirms un pēc procedūras, visi nepieciešamie piederumi un vaska sildītāji. Atliek izvēlēties sev nepieciešamo un veikt pasūtījumu.

Kā veikt matiņu izraušanu ar vasku

Kad sagādāts viss vajadzīgais vaksācijas veikšanai mājas apstākļos, atrasta procedūrai piemērota un ērta vieta, kā arī ir gana daudz laika, var droši ķerties klāt pie pašas procedūras. Vispirms vajadzētu parūpēties par ādas sagatavošanu vaksācijai. Vislabāk jau iepriekšējā dienā veikt pīlingu, lai padarītu ādu gludāku. Pirms pašas procedūras jāpārliecinās, ka āda ir sausa un tīra. To vēlams attīrīt ar speciālu losjonu. Var arī noklāt ar pūderi, lai noņemtu lieko mitrumu.

Kamēr āda tiek sagatavota vaksācijai, jau jāieliek vasks sildītājā un ierīce jāieslēdz, jo paies dažas minūtes, kamēr vasks būs lietošanai gatavā konsistencē un temperatūrā. Atkarībā no tā, kāds vaska sildītājs tiek izmantots, tas ziņos, kad vasks ir gatavs lietošanai. Tam jābūt vidējas konsistences un tik siltam, lai neapdedzinātu ādu. To ar lāpstiņu uzklāj plānā kārtiņā uz vajadzīgās zonas, ievērojot matiņu augšanas virzienu. Uzklāj pa virsu papīra strēmeli, piespiež un jau pēc dažām sekundēm rauj nost, ar otru roku nostiepjot ādu. Tādā veidā apstrādā visu zonu, kurā vēlas atbrīvoties no matiņiem.

Beigās no ādas jānotīra vaska paliekas un jāuzklāj nomierinošs līdzeklis, kas mazinās kairinājumu un apsārtumu. Nevajag uztraukties un atmest ar roku, ja pirmajās reizēs procedūra sanāk neveikla un ķēpīga, jo vajadzīgs laiks, lai iepraktizētos un atrastu labākos paņēmienus. Jau pavisam drīz amats būs rokā – varēsiet ātri un efektīvi veikt matiņu likvidēšanu tieši tad, kad tas nepieciešams.