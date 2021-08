Veļas mašīna vienam cilvēkam: kā izdarīt izvēli

Dzīve reizēm izspēlē nelāgus jokus un cilvēkam, paliekot vienam, sadzīves tehnika kļūst par lielu un ekonomiski neizdevīgu. Reizēm cilvēks saka, ka diezgan ilgi jākrāj netīrā veļa, lai nebūtu jādarbina pustukša veļas mazgājamā mašīna. Noskaidrosim, kas jāņem vērā izvēloties nelielu veļas mazgājamo mašīnu?

Ietilpība



Šis būs svarīgākais aspekts veļas mašīnas izvēlē vienam cilvēkam. Lai varētu mazgāt gan apģērbu, gan gultas veļu un pat segas, vēlams izvēlēties veļas ietilpību līdz 4 kilogramiem, ko dažu modeļu ražotāji paredzējuši pat 2 vai 3 cilvēku ģimenei.

Tā var būt pat mini veļas mašīna. Piedāvājumā atradīsiet arī tādas, kā piemēram, Adler AD 8051 mini veļas mašīnu ar ietilpību līdz 3 kilogramiem. Tai ir arī atsevišķa mazgāšanas un centrifugēšanas programmu, turklāt ierīcei ir zems ūdens un enerģijas patēriņš. Arī tās iegādes izmaksas būs mazākas.

Savukārt dubultā mini veļas mašīna VidaXL ieekonomēs gan telpu, gan izmaksas, kā arī ātri izmazgās Jūsu veļu. Šā modeļa kopējā ietilpība ir 3,6 kilogrami mazgāšanai un 2 kilogrami centrifūgai. Aprīkojumā ir pievienotas arī drenāžas un ūdens padeves šļūtenes, tādēļ nebūs jāuztraucas par izmaksām, kas saistītas ar veļas mašīnas uzstādīšanu.

Novietojuma jeb montējuma veids



Nelielas ietilpības veļas mašīnas parasti ir brīvi stāvošas vai pārnēsājamas.



Pārnēsājamā veļas mašīna ir ideāls variants cilvēkam, kas vēlas izmantot to gan mājās, gan vasaras mājā vai doties garākā ceļojumā kopā ar draugiem. Piemēram, interneta veikalā 220.lv pieejama BROCK WM 3001 WH veļas mašīna, kura ir droša, ekoloģiska un ekonomiska. Tai ir zems ūdens un enerģijas patēriņš, bet maksimālā ietilpība līdz 3 kilogramiem.

Ielādes veida izvēle



Tas, kādu ielādes veidu izvēlēties, lielākoties ir atkarīgs no telpas lieluma. Ja telpa, kurā atradīsies veļas mašīna ir neliela, labāk izvēlēties veļas mazgājamās mašīnas tipu, kam paredzēta ielāde no augšas. Frontālā ielāde jeb ielāde no priekšas daudziem cilvēkiem ir pierastāka un ļauj izmantot veļas mašīnu kā darba virsmu vai vietu, kur glabāt dažādas lietas.

Energoefektivitātes klase



Svarīgs aspekts ir arī energoefektivitātes klase, kas atšķiras arī nelielajām veļas mazgājamajām mašīnām. Tas atkarīgs gan no modeļa, gan ražotāja zīmola. Lai arī šāda veida modeļi nepatērē daudz elektrības, ja iespējams, derētu tomēr izvēlēties A klases modeli, kas ļaus ekonomēt elektrību.



Programmu skaits un funkcijas



Nelielām veļas mašīnām programmu skaits un funkcijas atšķirsies no lielajiem modeļiem, tādēļ kārtīgi jāapsver katras funkcijas nepieciešamība.



Tomēr arī veļas mašīnas, kam ir neliela ietilpība, piedāvā dažādas funkcijas. Dažiem modeļiem ir pat kokvilnas, vilnas un sintētikas mazgāšanas programma, delikātā mazgāšana, smalko apģērbu mazgāšana, ātrā un dažādas citas programmas.



Pārsvarā mini veļas mašīnas ir pusautomātiskas, tādēļ, ja ir pierasts pie automātiskās veļas mašīnas, vajadzīgā modeļa meklēšana jāveic, vadoties pēc šā kritērija. Izvērtējiet savas iespējas un vajadzības, tikai tad izlemiet par konkrēta modeļa iegādi!

Zīmols



Lai arī cilvēki labprāt izvēlas labi zināmu ražotāju modeļus, tomēr zīmols un tā uzticamība nav galvenais faktors veļas mašīnas izvēlē, jo bieži vien mazāk pazīstamu zīmolu preces ir ļoti labas un kvalitatīvas. Der aplūkot pircēju atsauksmes internetā un tikai tad izlemt par nolūkotā modeļa iegādi.



Ja visu laiku lietota, piemēram, Indesit vai Electrolux firmas veļas mašīnas un šķiet, ka tās ir visdrošākās un uzticamākās, interneta veikala 220.lv piedāvājumā atradīsiet arī šo zīmolu modeļus, kuriem ir 4 kilogramu veļas ietilpība.

Tiem, kam šķiet, ka Samsung veļas mazgājamā mašīna būs pati labākā, jāsaka, ka zīmols piedāvā veļas mašīnas ar lielāku ietilpību, no 7 līdz pat 9 kilogramiem. Tomēr, ja uzskatāt, ka nepieciešams tikai šā zīmola ražojums, rūpīgi apsveriet ierīces piedāvāto funkciju piedāvājumu un to izmantošanas biežumu, kā arī ar to saistītās izmaksas.

Pircēji par labākajām, piedāvājumā esošajām mini veļas mazgājamajām mašīnām atzinuši Adler, Mesko un Camry kvalitatīvos modeļus, kurus jau novērtējuši klienti visā Eiropā. Internetveikala 220.lv piedāvājumā atradīsiet arī Saturn, Brock un VidaXL veļas mašīnu modeļus.

Izvēloties veļas mašīnu, izmatojiet interneta veikalā izveidotos filtrus un rūpīgi izvērtējiet visus aspektus, lai tā kļūtu par uzticamu ikdienas palīgu! Veiksmīgu pirkumu!