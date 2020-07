Veļas mašīnas izvēle: gudrā vai ietilpīga?

Veļas mazgājamā mašīna noteikti ir tā ierīce, kas tiek izmantota regulāri, reizēm pat katru dienu. Tāpēc kad pienāk laiks iegādāties jaunu ierīci, noteikti prātīgāk izvēlēties tādu, kas apmierinās tieši jūsu vajadzības.

Neapšaubāmi, izvēle jāsāk ar to, kur ierīce tiks novietota, un atkarībā no plānotas vietas var izvēlēties tās veidu – ar frontālo ielādi, ar ielādi no augšas vai iebūvējamo veļas mašīnu.

Augšējās ielādes veļas mašīnas parasti ir kompaktākas, klusākas un vienkāršākas – intuitīvi lietojams kontroles panelis iepatiksies senioriem, turklāt, ērtāka piekļuve veļas tvertnei ieliekot vai izņemot veļu no tās samazina slodzi uz muguru.

Savukārt, frontālās ielādes veļas mašīnas sniedz plašu iespēju un funkciju klāstu.

Iebūvējamo veļas mašīnu parasti izvēlas tie, kas plāno novietot to virtuvē un paslēpt no citu acīm aiz virtuves skapīša durvīm. Šādi modeļi ir kompaktāki, ar frontālo ielādi un parasti ar mazāku centrifūgas apgriezienu skaitu, kas paredzēts vibrāciju un tehnikas kustēšanās riska samazināšanai.

Tālāk jāizvērtē piedāvātas programmas un iespējas, kā arī laika taupīšanas funkcijas, piemēram, īsākie mazgāšanas cikli ikdienas drēbēm. Ražotāji piedāvā programmas, kas pielāgotas dažādām vajadzībām – no džinsiem un sporta tērpiem, līdz pat segām un smalkiem apģērbiem – atliek tikai izvelēties sev vajadzīgo, bet veļas mašīnas ar žāvēšanas funkciju palīdzes saņemt ne tikai tīru, bet arī sausu veļu. Vienīgais jāpatur prātā, ka tajā vienlaicīgi mazgāt un žāvēt var vien nelielus apjomus.

Noteikti jāpadomā, cik daudz un cik bieži jūs mazgājat veļu, lai izvēlēties optimālo ietilpību. Vidēja lieluma ģimenei parasti pietiek ar 7 - 8 kg ietilpību, pie tam, ja bieži mazgājat segas vai virsdrēbes, veļas mašīna ar mazāku ietilpību noteikti nebūs ērts risinājums.

Ražotāji papildina savu preču klāstu arī ar “gudrām” funkcijām, un daudzas ierīces spēj ne tikai noteikt ievietoto svaru, nepieciešamo ūdens un veļas pulvera daudzumu vai pielāgot mazgāšanas procesu, bet arī savienojas ar viedtālruni, lai papildināt mazgāšanas programmu klāstu vai veikt mašīnas darbības diagnostiku. Ieviešot jaunas tehnoloģijas un funkcijas ražotāji cenšas piesaistīt potenciālo pircēju uzmanību, bet svarīgāk ir saprast, kādas funkcijas ir nepieciešamas tieši jums, lai nepārmaksāt par nevajadzīgām, un tad veikt savu izvēli.

Arī interneta veikals Rdveikals.lv plašā klāstā piedāvā visu veidu veļas mašīnas, kuras ērti var atfiltrēt pēc vajadzīgiem parametriem vieglākai izvēlei.