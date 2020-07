Velosipēdistu pieplūdums Rīgas ielās – kas jāņem vērā?

Eksperti brīdina – Covid19 pandēmijas dēļ šajā sezonā velosipēdistu aktivitāte būs īpaši augsta. Šauras ielas, neskaidra infrastruktūra, transportlīdzekļu vadītāju prasmju trūkums. Tas viss kombinācijā ar velosipēdistu bariem var radīt pamatīgus drošības draudus.

Lai velosipēdistu pieplūdums Rīgas ielās neietekmētu ceļu satiksmes dalībnieku drošību, esam apkopojuši ieteikumus, kas, dodoties Rīgas ielās, būtu jāņem vērā gan velosipēdistiem, gan autovadītājiem!

Pagrieziena signāls jārāda laicīgi

Ne autovadītāji, ne velosipēdisti nekādā gadījumā nedrīkst paļauties uz to, ka pārzina apkārtējo vidi, tādējādi zina, kā rīkosies citi ceļu satiksmes dalībnieki. Lai izvairītos no sadursmēm un brīdinātu citus par saviem nodomiem, pagrieziena signāls jārāda laicīgi! Ikviens no mums mēdz kaut kur steigties un braukt pārgalvīgi, taču nevienam no mums nav iemesla un tiesību apdraudēt citus ceļu satiksmes dalībniekus.

Uz ceļa jāieņem pareiza pozīcija

Daudzi velosipēdisti neatstāj pietiekami daudz vietas citiem transportlīdzekļiem un otrādi. Ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka vietās, kur nav izveidota īpaša veloinfrastruktūra, velosipēdistiem jābrauc pa ielu vienā rindā pēc iespējas tuvāk brauktuves labajai malai.

Domādami, ka velosipēdistu vieta ir uz ietves, bieži grēko arī autovadītāji. Lai nerastos pārpratumi un netiktu izraisīti negadījumi, gan autovadītājiem, gan velosipēdistiem uz ceļa jāieņem pareiza pozīcija. Autovadītājiem vajadzētu turēties mazliet tālāk no brauktuves labās malas, savukārt velosipēdistiem vajadzētu turēties pēc iespējas tuvāk brauktuves labajai malai. Turklāt, ceļu satiksmes dalībniekiem vienam otru vajadzētu respektēt!

Riska situācijas jāmēģina paredzēt laicīgi

Neparedzamā situācijā var nonākt ikviens no mums, un šādā situācijā jāspēj atbilstoši reaģēt. Viena no Rīgas riskantākajām vietām – Krišjāņa Barona iela. Nonākot uz šīs ielas, apmulst gan autovadītāji, gan velosipēdisti. Uz brauktuves atrodas horizontāls marķējums, kas maldina velobraucējus, tādējādi bieži vien arī autovadītājiem nākas rīkoties impulsīvi, neievērojot noteikumus.

Ikvienam jāatceras, ka Krišjāņa Barona ielā Rīgā nav speciālās velojoslas! Līdz ar to velosipēdistiem jāņem vērā, ka viņiem uz šīs ielas nav priekšrokas, taču autovadītājiem vajadzētu ņemt vērā, ka pastāv šāda riska situācija.

Jāievēro ceļu satiksmes noteikumi

Lai satiksme būtu droša ikvienam, ir izgudroti ceļu satiksmes noteikumi, kas būtu jāievēro ikvienam. Tas nozīmē, ka autovadītājiem jāstājas pie gājēju pārejām, velosipēdistiem un autovadītājiem jāņem vērā luksoforu signāli, jāievēro noteiktais braukšanas ātrums, jārespektē vienam otru vietās, kur kādam dota priekšroka, utt.

Lai pārvietošanās pa Rīgas ielām šajā saspringtajā laikā būtu drošāka, gan velosipēdistiem, gan autovadītājiem vajadzētu apgūt galvenos ceļu satiksmes noteikumus. (uzzināt vairāk šajā rakstā)

Acu kontakts var palīdzēt

Acu kontakta veidošana var palīdzēt noskaidrot, vai otrs ceļu satiksmes dalībnieks Tevi redz. Protams, ja neredzi nekādu atbildes reakciju, Tevi, visticamāk, neredz, tādēļ esi gatavs bremzēt. Ir labi, ja var paredzēt un izprast, ko darīs kāds cits, tomēr vēl labāk ir būt pacietīgam un vienmēr pārliecināties par to, vai citi Tevi saprot.

Autovadītājiem ir aklie punkti

Visbiežāk Rīgā fiksētais ceļu satiksmes negadījumu iemesls – autovadītājs nav redzējis velosipēdistu. Šādā situācijā nedrīkst vainot tikai un vienīgi autovadītāju, jo pastāv tā dēvētie aklie punkti. Velosipēdistiem ar to jārēķinās, īpaši situācijās, kad viņi atrodas kreisajā pusē vai aizmugurē, kur autovadītājs tos neredz.

Tikai tas, ka velosipēdists nav redzējis to, ka autovadītājs grasās veikt kreiso pagriezienu, nenozīmē, ka autovadītājs to nedarīs. Vienmēr jāpārliecinās, vai otrs satiksmes dalībnieks Tevi redz, manevru izdarot tikai pēc tam!