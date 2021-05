Viesistabas iekārtošana – 10 padomi, kas palīdzēs

Viesistabas iekārtošana, vienlaikus parūpējoties gan par praktiskumu, gan estētiku, var būt sarežģīts uzdevums. Gadu gaitā interjera dizaineri ir atklājuši vairākus vienkāršus un efektīvus principus, kā iekārtot viesistabu un izvietot viesistabas mēbeles – lūk, 10 padomi, kas palīdzēs!

Izvēlieties centrālo punktu

Nekad nenovērtējiet par zemu centrālā punkta spēku - izvietojot mēbeles ap pareizi izvēlētu centrālo elementu, varat ''noslēpt'' mazāk pievilcīgus elementus. Telpas līnijām vienmēr jāvirzās uz centrālo punktu – kad ienākat telpā, centrālais punkts ir pirmais, kas tiek pamanīts.

Dažreiz centrālais punkts parādās dabiski, taču vairumā gadījumu tas jāizveido pašam. Kā centrālais punkts var kalpot kamīns vai skats pa logu, taču tas var būt arī televizors vai gluži vienkārši tukša siena.

Nenovietojiet mēbeles pie sienām

To, cik tālu varat novietot mēbeles no sienām, galvenokārt nosaka telpas izmērs, taču pat nelielā telpā jācenšas izvietot mēbeles pēc iespējas tālāk no sienas – tas nodrošinās, ka telpa neizskatās pārblīvēta. Mēbeles vienmēr jācenšas izvietot viesistabas vidū, lai starp mēbelēm un sienām būtu vieta, pa kuru brīvi pārvietoties.

Veidojiet ''sarunu zonu''

Teju ikvienā viesistabā ir ''sarunu zona'', kurā ietilpst galds un krēsli vai dīvāns – tā ir vieta, kur cilvēki mēdz uzturēties visbiežāk, pulcēties, lai pārrunātu ikdienas notikumus un jaunumus. Cilvēkiem, atrodoties viesistabas sarunu zonā, jābūt spējīgiem sarunāties vienam ar otru, nebļaujot pāri visai istabai, tādēļ novietojiet galdu blakus krēsliem vai dīvānam (visbiežāk vidū) un krēslus tuvu vienu otram. Ja telpa ir ļoti plaša, ieteicams veidot vairākas ''sarunu zonas''.

Meklējiet balansu

Iekārtojot viesistabu vai jebkuru citu mājokļa telpu, ir jāmeklē balanss. Izvietojiet telpā dažāda izmēra mēbeles, kā arī pārliecinieties, ka visas lielās vai mazās mēbeles nav sagrupētas vienā laukumā vai telpas malā, kas var padarīt telpu haotisku. Tāpat ieteicams izvietot dažādas formas mēbeles, piemēram, ja Jums ir kvadrātveida dīvāns, apdomājiet iespēju iegādāties apaļu kafijas galdiņu. Dažādi galdi un mīkstās mēbeles viesistabai plašā izvēlē pieejamas interneta veikalā 220.lv – ienāciet un parūpējieties par viesistabas harmoniju!

Izmantojiet piemērota izmēra paklājus

Daudzi cilvēki viesistabā izvieto paklājus, taču neaizdomājas par to, ka mēbelēm jāpieskaņo ne tikai paklāja izskats, bet arī izmērs. Nepārprotiet – paklāji ir lielisks interjera elements, tomēr, izvietojot paklāju, pārliecinieties, vai tas ir pietiekami liels! Paklājam ir jābūt tik lielam, lai tas pilnībā nosegtu krēsla vai dīvāna sēdvietu vai galda virsmu. Turklāt, lai paklājs izskatītos estētiski, to ieteicams izvietot tā, lai uz tā atrastos vismaz mēbeles priekšējās kājas.

Izmantojiet piemērota augstuma galdu

Ja viesistabā izvietojat ēdamgaldu, ņemiet vērā, ka tam jābūt aptuveni tikpat augstam kā blakus krēslu atzveltnēm, savukārt, ja viesistabā izvietojat kafijas/žurnāla galdiņu, tam jābūt aptuveni tikpat augstam kā krēslu/dīvānu sēdvietām.

Nebaidieties izvietot lielu galdu

Runājot par viesistabas galdu, lielāks ir labāks – tas nodrošina gan estētiku (aizpildot telpu), gan funkcionalitāti (maltītes baudīšana, priekšmetu novietošana). Liels galds nodrošina arī ērtāku sēdēšanu, un, ja nevarat atrast piemērotu lielo galdu, lieliska opcija ir arī divi mazāki galdi. Protams, arī šajā gadījumā jāņem vērā viesistabas platība, jo diez vai Jūs vēlaties, lai galds aizņem visu telpu.

Apdomājiet satiksmes plūsmu

Viena no svarīgākajām lietām, kas jāņem vērā, izvietojot mēbeles jebkurā telpā, ir satiksmes plūsma jeb tas, kā cilvēki pārvietosies pa telpu. Cilvēkiem nevajadzētu klupt pāri mēbelēm vai traucēt vienam otram, lai izietu cauri istabai. Starp ikvienu mēbeli vajadzētu būt aptuveni 1m brīvam laukumam (var būt arī nedaudz mazāk).

Izvēlieties piemērotu apgaismojumu

Apgaismojums ir viens no svarīgākajiem jebkuras telpas elementiem, taču vairumā gadījumu tam tiek pievērsts pārāk maz uzmanības. Ņemiet vērā un atcerieties, ka apgaismojums ir jānovieto dažādos līmeņos, tādēļ izmantojiet dažādas armatūras, gan gaismekļus (lustra vai vairākas mazas lampiņas), gan grīdas lampu, gan galda lampu. Vajadzības gadījumā pie sienas vai, piemēram, dīvāna apakšā varat pievienot arī LED virteni.

Izmantojiet piemērota izmēra sienas elementus

Sienas elementi, gleznas, spoguļi vai skultūras, ir jānovieto proporcionāli mēbelēm – pretī vai blakus lielai mēbelei jānovieto liels elements un otrādi, pretējā gadījumā elementi uz kopējā interjera fona ''pazudīs''.

Kad runa ir par viesistabas iekārtošanu, vislabāk ir plānot uz priekšu, jo noteikti būs nepieciešams iegādāties kādu jaunu priekšmetu vai elementu. Mēbeles var iegādāties interneta veikalā 220.lv, kur plašā izvēlē pieejamas ne tikai mīkstās mēbeles viesistabai, bet arī citām mājokļa telpām, tai skaitā guļamistabas mēbeles guļamistabas iekārtas.