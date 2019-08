Ikviens no mums vēlas baltus zobus, un, pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, to viegli var panākt ar zobu balināšanas procedūras palīdzību. Kafijas, tējas un smēķēšanas dēļ uz zobiem veidojas pigments, ko viegli var noņemt zobu higiēnists, taču zobu krāsa paliek tāda, kāda tā ir no dabas. Zobu balināšana ir viena no saudzīgākajām metodēm, ar kuras palīdzību zobu krāsu var padarīt baltāku.

Kas jāzina pirms zobu balināšanas?

Ir gadījumi, kad zobu balināšanas procedūra nav ieteicama vai pat kontrindicēta. Pirms zobu balināšanas ir nepieciešams apmeklēt zobu higiēnistu, kurš veiks profesionālu mutes dobuma higiēnu, noņems zobakmeni un pigmentu. Pēc higiēnista apmeklējuma seko ārsta konsultācija. Zobārsts apmeklējuma laikā veiks izmeklēšanu. Zobu balināšanu var veikt tikai gadījumā, ja zobi un smaganas ir pilnīgi veseli. Zobārsts palīdzēs izvēlēties tieši jums piemērotu balināšanas metodi. Zobu balināšanas rezultāts iepriekš nav prognozējams. Zobi paliek baltāki vienmēr, taču dažreiz izdodas tos izbalināt vien par pāris toņiem, citos gadījumos rezultāts ir pārsteidzoši labs. Tas ir saistīts ar zobu struktūras īpatnībām.

Zobu balināšanas metodes

Dr. Katkevičas Rīgas zobārstniecība piedāvā gan balināšanu ārsta kabinetā, gan balināšanu mājās, izmantojot speciālas zobu kapes.

Balināšanas procedūra ārsta kabinetā ilgst apmēram 1,5 stundu. Uz zobiem tiek uzklāts augstas koncentrācijas balināšanas gēls un tiek atstāts uz 20 minūtēm, procedūra tiek atkārtota 2-3 reizes. Šīs metodes galvenā priekšrocība ir ātrs rezultāts.

Mājas apstākļos zobu balināšana notiek izmantojot speciālās zobu kapes. Vizītes laikā ārsts noņem nospiedumus balināšanas kapju izgatavošanai un, izvērtējot pacienta zobu stāvokli, dod rakstisku atļauju atbilstoša balināšanas līdzekļa iegādei. Pirms gulētiešanas pacients kapēs iespiež balināšanas līdzekli, un uzliek tās uz zobiem. No rīta kapi izņem un noskalo. Labs rezultāts parasti tiek panākts, ja šī procedūra tiek atkārtota 10 naktis pēc kārtas.

Pēc zobu balināšanas

Pēc zobu balināšanas procedūras zobiem var būt paaugstināts jūtīgums, kurš mazinās 24 stundu laikā. Jūtīguma mazināšanai var izmantot speciālus gēlus. Divas nedēļas pēc zobu balināšanas nav ieteicams smēķēt, dzert kafiju, melnu tēju, sarkanvīnu vai lietot citu pārtiku, kas var pārkrāsot zobus, kā, piemēram, bietes un mellenes.

Nobeigums

Gadījumā, ja jūsu dabīgā zobu krāsa jūs neapmierina, zobu balināšana ir lielisks risinājums. Dr. Jūlijas Katkevičas diennakts zobārstniecības personāls palīdzēs piemeklēt tieši jums piemērotu balināšanas metodi. Mēs palīdzēsim jums sasniegt sapni par skaistu un baltu smaidu!