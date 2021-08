17.augustā noslēdzas pieteikšanās 40. skrējienam "Apkārt Vaidavas ezeram" 

21. augustā Vaidavā no 17.00 jau 40. reizi norisināsies skrējiens “Apkārt Vaidavas ezeram”. Atšķirībā no aizvadītajiem gadiem šoreiz skrējēji uz startu dosies pievakarē, un par pozitīvu noskaņojumu gādās DJ Artis Volfs. No plkst. 17.50 startēs bērnu grupu dalībnieki, savukārt startu 11,7 km distancei apkārt ezeram dos plkst. 19.00. Dalībnieku apbalvošana plānota ap plkst. 21.30.

Skrējienu atbalsta "VAIDAVA CERAMICS", tirdzniecības centrs "Valleta", maiznīca "Liepkalni", "Valmiermuižas alus" ar zīmolu "Gardu muti", SIA "Dabas auglis", ''Rancho'' veikborda parks, ''VaidavEži'', SIA "Tehauto" un Z/S ''Zilūži'' ar piena produktu zīmolu "Grasbergs".

Pirmajām trim vietām gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē, absolūtajā kopvērtējumā, dāvanā ne tikai labumi no skrējiena atbalstītājiem, bet arī naudas balvas! Reģistrācija dalībai skrējienā norisināsies tikai tiešsaistē, biedrības “Sporta klubs SPORTLAT” mājaslapā www.sportlat.lv līdz 17. augustam plkst. 23.59. Sacensību dienā pieteikšanas un dalības maksas apmaksa nebūs iespējama.

Sacensību nolikums publicēts www.valmierasnovads.lv un www.sportlat.lv. Skrējienu “Apkārt Vaidavas ezeram” organizē Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Sporta klubs SPORTLAT”.