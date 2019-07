Aicina piedalīties arī jaunajā sezonā

Hokejistu atpūta vasarā turpinās, tomēr daudzas komandas jau sāk domāt par nākamo sezonu, kas vairs nav aiz kalniem. Tieši tādēļ Vidzemes Olimpiskais centrs aicina piedalīties ikvienu hokeja kopu.



Vidzemes Olimpiskā centra ledus halles sporta projektu vadītājs Jānis Lauris uzskata, ka Vidzemes čempionāts hokejā ir viens no organizētākajiem un interesantākajiem amatieru hokeja turnīriem Latvijā. Aizvadītā 14. Vidzemes čempionāta sezona norisinājās piecos turnīros – 1., 2., 3. un veterānu 40+ līgā, kā arī VOC kausa izcīņā. Kopumā aizvadītajā sezonā Vidzemes čempionātā hokejā piedalījās 22 komandas no Vidzemes reģiona, kā arī kaimiņvalsts pārstāvji no Tartu.

“Mums īpaši uzaicinājumi nav nepieciešami, jo šajā čempionātā un Vidzemes kausa izcīņā kopā ar “Smiltenes vanagiem” piedalāmies visus iepriekšējos gadus, tas ir, kopš šī čempionāta dibināšanas,” skaidro hokeja kluba “Vijciems” vadītājs Juris Kalniņš. Viņš piebilst, ka ir bijušas veiksmīgas un mazāk veiksmīgas sezonas, kad medaļas nav nopelnītas.

Visās līgās intriga finālā saglabājās katrā spēlē (tika nospēlēts maksimāli iespējamais spēļu skaits), kas liecina par komandu pareizu sadalījumu un vienmērīgu spēku samēru līgās.

Katru gadu tiek domāts par čempionāta apkalpošanas līmeņa uzlabošanu. Jau otro sezonu čempionātam ir jauna mājaslapa - www.vochokejs.lv. Vidzemes hokeja čempionāta spēles notiek online režīmā. Spēles apkalpo trīs cilvēki sekretariātā, divi laukuma tiesneši un mediķis. Visās spēlēs darbojas tablo, ir spēles informators, kā arī spēļu starplaikos skan mūzika. Spēles laiks, atšķirībā no citiem amatieru čempionātiem Latvijā, ir 3x15 minūtes tīrā laika.

Jaunajā sezonā organizatori piedāvās uzlabojumus nolikumā, kas ļaus paplašināt spēlētāju kustību un iespējas arī no citiem reģioniem atrast sev spēlētājus un izveidot saliedētu komandu. Plānots nomainīt esošās kameras ar modernākām un kvalitatīvākām, kas ļaus strīdīgos gadījumos fiksēt vārtu guvumu, kā arī labāk izvērtēt incidentus un uzlabot tiesāšanu čempionātā.

Pieteikšanās – [email protected]. Detalizētāka informācija, zvanot uz tālruni 29111097.