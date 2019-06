Aivis Zetmanis uzvar divās no trim distancēm, tajā skaitā Lč vidējā distancē

Latvijas MTBO sabiedrība nedēļas nogalē (31.05.2019-02.06.2019) ir aizvadījusi lielākās un populārākās daudzdienu MTBO sacensības, kas tiek organizētas Latvijā, un arī notika Latvijas velo-o čempionāts vidējā distancē.

Piektdienas pēcpusdienā dalībniekiem tika piedāvāta sprinta distance ļoti sarežģītajā Pierīgā, Baložu kartē, kur šoreiz bija jācīnās ne tikai ar taciņu labirintiem, bet arī laika apstākļu sagādātajām slapjajām smiltīm, kas būtiski ietekmēja ātrumu un arī ceļu izvēles.

Sestdienā, vidējā distance notika Rīgas pievārtē, Imantas kartē, kas velo orientieristiem līdz šim ir maz izmantots apvidus, tomēr Mārtiņam Lasmanim, kā distanču plānotājam, izdevās izvilināt no šī apvidus maksimumu. Ātri un viegli etapi, mijās ar izaicinošiem taku tīkliem, kas sagādāja problēmas ne vienam vien arī pieredzējušam orientieristam. Šeit tika sadalītas arī Latvijas Čempionāta medaļas vidējā distancē.

Svētdienā, citkārt piedāvātais handikapa azarts tika aizstāts ar ne mazāk aizraujošo distanci ar Masu startu, kur bija iespējas turēt acīs vismaz daļu no konkurentiem un mēģināt tos pārspēt. Vārnukrogs dalībniekiem piedāvāja gan blīvu taku tīklu, gan salīdzinoši lielus kāpumus, gan iespēju izmanot shortcut, kas daudzviet izrādījās vinnējoši.

Veterānu jeb Masters grupās dalībnieku sastāvs pulcēja velo orientieristus no Zviedrijas, Čehijas, Lielbritānijas, Somijas kā arī Francijas, Baltkrievijas un Šveices. Veterānu grupu sasniegumi tika iekļauti arī World Masters Series 2019.gada ieskaitē, kas bija papildus stimuls ārzemju sportistiem atbraukt un izbaudīt Latvijas kartes, distances un lielisko sacensību gaisotni.

M40 grupā latvieši diktēja toni. Stabili, ātri un pārliecinoši startēja OK Azimuts sportists Aivis Zetmanis , uzvarot divās no trim distancēm. Bet par otro un trešo vietu cīņa jau bija daudz sīvāka, Antam Grendem pēc mazliet neveiksmīgākas sprinta distances, izdevās revanšēties un izcīnīt sudrabu kopvērtējumā, bet Kārlis Dzalbs no Ozona, savukārt nenosargāja savu sprintā iegūto pārsvaru, trīs dienu summā zaudējot Antam vien pusminūti. M40 jau tradicionāli ir viena no grupām ar lielāko dalībnieku skaitu, bet šoreiz šajā grupā startējošie ārzemju sportistiem pietrūka vēl vismaz 2 minūšu līdz mūsu spēcīgākajam trijniekam. Jāmin arī ka netipiski liels bija dalībnieku skaits, kas kādā no dienām nefinišēja vai nepareizi atzīmējās.





Sestdienā 01.06.2019 Imantas mežā daudzdienu sacensību ietvaros tikai sadalītas arī Latvijas Čempionāta medaļas vidējā distance, medaļu sadalījums ir sekojošs:

M40

1.vieta Aivis Zetmanis Azimuts OK Smiltenes BJSS 49:23

2.vieta Ants Grende Individuāli 53:35

3.vieta Kārlis Dzalbs Ozons 56:36





Visi rezultāti, spliti un fotogrāfijas organizatoru mājas lapā.