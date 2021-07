Aizvadītas OK “Azimuts” rīkotās “Mazās balvas” sacensības

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 10. un 11. jūlijā, Launkalnes pagastā norisinājās sezonas trešais un ceturtais Latvijas kausa posms, orientēšanās kluba "Azimuts" rīkotā "Mazā balva". Sacensībām bija pieteikušies 507 dalībnieki. Sacensības rīkoja OK “Azimuts” sadarbībā ar Smiltenes novada domi un Latvijas orientēšanās federāciju.

Sacensību pirmajā dienā dalībnieki startēja vidējā, bet otrajā dienā garajā distancē. Elites grupās šoreiz uz starta nestājās Latvijas izlases sportisti, kuri startēja Pasaules čempionātā Čehijā. Dāmu elitē pirmajā dienā pārliecinoša uzvara S. Sirmajai, kura otrās vietas ieguvēju Lauru Vīķi (“Kāpa OK”) apsteidza par trīs minūtēm 30 sekundēm, bet trešās vietas ieguvēju Kristīni Bertuku (OK “Meridiāns”) par piecām minūtēm. Otrajā dienā uzvara Viedai Lūsai (OK “Meridiāns”), S. Sirmo un K. Bertuku, kurām attiecīgi otrā un trešā vieta, apsteidzot par divām minūtēm un ieņemot arī trešo vietu kopvērtējumā, kamēr sudrabs summā K. Bertukai.

Vīru elitē Samuels Heinonens vidējā distancē par 40 sekundēm apsteidza Jāni Krūmiņu (SK Briksnis) un par vēl minūti Aināru Drozdu (OK Meridiāns), savukārt otrajā sacensību dienā A. Drozdam uzvara ar 40 sekunžu pārsvaru pār S. Heinonenu. Kopvērtējumā A. Drozdam otrā vieta, minūti aiz uzvarētaja, bet J. Krūmiņam trešā vieta.

Sacensību rīkošanā lielu artavu deva arī Smiltenes BJSS audzēkņi un treneri: Renārs Kļaviņš - marķēto distanču trimmerēšana un sacensību centra iekārtošana; Anete Stabiņa – “Maksima” balvu maisu komplektēšana , leģendu griešana un šķirošana pa grupām; Austris Kalniņš, Uvis Sproģis , un Kristers Lārmanis - sacensību centra nojaukšana pēc sacensībām; Ronalds Kalniņš - darbs dzirdinātavā garajā distancē; trenerīte Liene - numuru šķirošana; treneris Māris - marķējuma izvietošana un noņemšana abu dienu marķētajām distancēm , starta galvenais tiesnesis, atbildīgais par apbalvošanu , sacensību centra iekārtošana, nojaukšana un citi darbiņi.

Sacensību tapšanā iesaistījās arī audzēkņu vecāki: Kaspars Abuls - marķēto distanču trimmerēšana un sacensību centra nojaukšana; Raivis Kalniņš - sacensību centra nojaukšana; Antra Kļaviņa - darbs vienā no ūdens dzirdinātavām garajā distancē; Kristīne Sausiņa -marķēto distanču un open grupu starta tiesnese; Dace Kalniņa-starta tiesnese; Liene Zirdziņa-karšu noņemšana pēc finiša un Mazās balvas konfekšu dalīšana finišējušajiem.

Sacensību rīkošanā iesaistījās arī jau sporta skolu beigušie audzēkņi: Ilgvars Caune - kartes un distanču autors , kontrolpunktu izvietošana un noņemšana; Zanda Stabiņa - sacensību centra iekārtošana un nojaukšana, “Maksima” balvu maisu komplektēšana ,balvu pasniegšana, leģendu griešana un šķirošana pa grupām un citi darbiņi; Reinis Putrālis - GPS iekārtu izsniegšana un transporta regulēšana; Olafs Putrālis - darbs vienā no ūdens dzirdinātavām garajā distancē; Monta Melne - darbs ūdens dzirdinātavā pēc finiša.

Sacensību organizēšanā piedalījās arī OK “Azimuts” kluba biedri un brīvprātīgie: apjomīgu darbu sacensību organizēšanā veica Otārs Putrālis un Aldis Lapiņš; savu roku pielika arī Antra Ķikute - dalībnieku reģistrācija; Renāte Lapiņa - starta tiesnese; Dita Spalviņa - starta tiesnese; Ilze Spalviņa - darbs ūdens dzirdinātavā Elites grupas skatītāju kontrolpunktā; Inguss Spalviņš - transporta regulēšana; Māris Lapiņš - sacensību centra iekārtošana un nojaukšana; Jānis Lapiņš - sacensību centra iekārtošana un tiltiņa būve pār bebru dambi; Uldis Klepers ūdens sagādāšana un KP noņemšana pēc sacensībām, LOF piekabes atvilkšana no Siguldas; Normunds Bērziņš - kontrolpunktu uzlikšana un noņemšana garajā distancē.

Sacensībās piedalījās gandrīz visi Smiltenes BJSS orientēšanās nodaļas audzēkņi.

Veiksmīgākais starts Agnesei Jaunmuktānei, W-18 grupā izcīnot 1. vietu.

Vēl labāko sešiniekā ierindojās:

W-8 Lote Tarasa 5. vieta;

W-14 Marta Kalniņa 5. vieta;

W-18 Anda Jaunmuktāne 4. vieta;

W-18 Tīna Deina Kukurīte 5. vieta;

M-18 Austris Kalniņš 5. vieta;

M-16 Uvis Sproģis 6.vieta;

Augsti rezultāti arī pieaugušo grupās:

M70 Jānis Biezais 2. vieta;

M21B Jānis Bormanis 3. vieta;

M70 Agris Kronbergs 4. vieta;

M45 Mārtiņš Godiņš 4. vieta;

M55 Jānis Nulle 5. vieta;

W21A Līga Vēja-Āboliņa 6. vieta;

W21B Ineta Bārdiņa 5. vieta;

W45 Ieva Godiņa 5. vieta

Sacensību uzvarētāji saņēma balvas no Latvijas kausa sadarbības partneriem: “Maxima”, “Os veikals”, “Suunto”, arī no Mazās balvas sacensību atbalstītājiem: “Piebalgas alus”, “Very Berry”, “Amberfarm”, “Rairu”, “Whirpool”,

Daudzskaitlīgākā veterānu grupa, skaitot kopā vīriešus un sievietes, bija SV40. Tā tika pasludināta par “Amberfarm” grupu un papildus "Mazās balvas" balvām saņēma balvas arī no “Amberfarm”.

Balvu no Amberfarm (ekskursiju, degustāciju un meistarklasi 35 Euro vērtībā saņēma Janovu ģimene kā daudzskaitlīgākā ģimene, kas "Mazajā balvā" veica 11 startus.

“Amberfarm” balva arī Variņu pagasta vienīgajam pārstāvim Agrim Kronbergam.

Balvas no "Very Berry" saņēma visi SV-8 un SV-10 grupu dalībnieki , 4-6. vietu ieguvēji jauniešu grupās un OK “Azimuts” “Facebook” lapas konkursa uzvarētāja Gunta Lebedoka.

Par dalībnieku un tiesnešu ēdināšanu rūpējās "Trīs pipari un kūkas".

Sacensību kopvērtējuma rezultāti apskatāmi ŠEIT.

GPS sekošanas atkārtojumi atrodami ŠEIT.

Latvijas kausa izcīņa turpināsies ar Ozona čempionātu, bet jau šonedēļ Saldū tiks sadalītas sezonas pirmās Latvijas čempionātu medaļas sprintā un sprinta stafetē.

Latvijas kausa izcīņa ir Latvijas Orientēšanās federācijas organizēts orientēšanās sacensību seriāls, kas 2021. gadā sastāv no 18 posmiem un notiek no jūnija līdz oktobrim. Sacensību kopvērtējumā tiek noskaidroti Latvijas kausa ieguvēji 34 vecuma un meistarības grupās, tostarp arī vīriešu un sieviešu elites grupās. Atsevišķi tiek organizēta arī Latvijas kausa izcīņa orientēšanās sprintā un stafetēs.