Aktīvās atpūtas cienītāji aicināti piedalīties aizraujošajā skrējienā “Smiltenes apļi”

Svētdien, 6. oktobrī, Smiltenē norisināsies ikgadējais tautas skrējiens “Smiltenes apļi”. Organizatori dalībniekiem sarūpējuši ļoti aizraujošu trasi, kas vedīs pa gleznaino Veco parku un citām ļoti skaistām pilsētas vietām. Dalībniekiem, atkarībā no savas vecuma grupas, jāveic no 3,3 līdz 9,9 kilometru garas distances.

“Smiltenes apļi” ir viens no Latvijas tradīcijām bagātākajiem ikgadējiem tautas skrējējiem Allaž tas pulcē gan dažādu paaudžu vietējā novada skrējējus, gan arī dalībniekus no citiem novadiem un pilsētām. Skrējiens tradicionāli notiek aktīvās skriešanas sezonas noslēgumā. Pērn uzvaru svinēja viens no Latvijas labākajiem orientieristiem Artūrs Pauliņš.

Otro gadu pēc kārtas organizatori dalībniekiem sarūpējuši ļoti aizraujošu un gleznainu trasi. Distance vedīs pa asfalta celiņiem un arī parka taciņām. Trase pat rūdītākajiem skrējējiem būs ļoti tehniska un daudziem kāpumiem bagātīga.

Sacensību pamataplis būs 3,3 kilometru garš. Atkarībā no vecuma un meistarības grupām, skrēji to veiks no vienas līdz trijām reizēm. Kopējais starts tiks dots pulksten 12:00. Starta un finiša vieta atradīsies pie Smiltenes mūzikas skolas. Reģistrācija norises vietā būs iespējama līdz pulksten 11:30. Iepriekšējā pieteikšanās iespējama elektroniski: http://evid.lv/apli/, vai rakstot pieteikumu uz e-pasta adresi: [email protected].

Dalībnieki tiks vērtēti sekojošās vecuma grupās:

V10 – 1 aplis

V12 – 1 aplis

V15 – 1 aplis

S10 – 1 aplis

S12 – 1 aplis

S15 – 1 aplis

S18 – 1 aplis

V18 – 2 apļi

V55 – 2 apļi

V55+ - 2 apļi

S40 – 2 apļi

S40+ - 2 apļi

V35 – 3 apļi

V45 – 3 apļi