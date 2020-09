Atklāta reģistrācija leģendārajam “Smiltenes kausam” riteņbraukšanā

Mājaslapā lrf.lv atklāta dalībnieku pieteikšanās leģendārajām riteņbraukšanas sacensībām “Smiltenes kauss”, kas šogad notiks divu dienu garumā – 12. un 13. septembrī. Vērienīgajā pasākumā sev piemērotāko distanci atradīs ikviens velo cienītājs.

“Smiltenes kauss” ir vienas no senākajām velo sacensībām Baltijas valstīs. Pērn, pateicoties Smiltenes novada pašvaldības un vietējo uzņēmēju atbalstam, sacensības tika atjaunotas pēc 15 gadu pārtraukuma. Sacensību distances veidotas pa Smiltenes pilsētas ielām un Vecā parka celiņiem, bet neiztrūkstoša “odziņa” ir leģendām apvītais Smiltenes bruģa kalns, kas savieno pilsētu ar tehnikumu. Šis kāpums ir garākais bruģa kalns Latvijā un viens no garākajiem Baltijā.

Šogad “Smiltenes kauss” norisināsies divu dienu garumā, 12. un 13. septembrī. Sestdien, 12. septembrī, jau no pulksten 11:00 uz Smiltenes – Strenču šosejas (starts aiz Brutuļiem) norisināsies Latvijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā individuālajā braucienā elites un U23 vīru, junioru puišu, junioru meiteņu un jauniešu puišu grupām.

Sestdienas pievakarē no pulksten 18:00 – 20:00 ikviens interesents vecumā no 11 gadu vecuma aicināts piedalīties Latvijas pirmajās sprinta sacensībās pret kalnu. Sacensību reģistrācijas centrs un numuru izņemšana norisināsies Smiltenes Vecajā parkā pie brīvdabas estrādes. No plkst. 18:00 – 20:00 ikviens brīvi izvēlētā laikā veiks 400 metru garu individuālo kvalifikācijas braucienu. Pēc tā rezultātiem 16 ātrākie braucēji vīriešiem un četras ātrākās dāmas kvalificēsies izslēgšanas braucieniem. Reģistrācijas centrs tiks atvērts pulksten 17:00. Izslēgšanas braucieni, kas sāksies no plkst. 20:15, būs ļoti skatāmi un aizraujoši ikvienam skatītājam, kā arī dalībniekiem. Uzvarētāji absolūtajā vērtējumā saņems vērtīgas naudas balvas no atbalstītājiem.

“Smiltenes kausa” kulminācija tiks sasniegta svētdien, kad norisināsies grupas braucieni un bērnu sacensības. Sacensību centrs un bērnu sacensības atradīsies iepretim Smiltenes muižai. Pulksten 10:00 ar jaunāko grupu sacensībām startēs Latvijas jaunatnes kausa finālposms, pulksten 12:00 gaidāmi pirmie starti bērnu braucieniem. Tajos piedalīties bez maksas aicināts ikviens mazais smiltenietis vai novada viesis no 3 – 10 gadu vecumam.

Dienas sportiskā sadaļa sāksies pulksten 13:00, kad 48 kilometru garajā un ļoti tehniskajā distancē dosies “Pafbet” Sporta brauciena dalībnieki. Sacensības vedīs pa 3 kilometru garo apli un būs ļoti skatāmas ikvienam interesentam.

Dienas kulminācija gaidāma pulksten 14:30, kad tiks dots starta šāviens “Vudlande” Tautas braucienam. Tajā laipni lūgti piedalīties visi bijušie trenera Jāņa Akmentiņa audzēkņi un līdzgaitnieki, Smiltenes un citu novadu darba kolektīvi, skolu klases, draugu kompānijas un ikviens, kam sirdij tuva aktīvā atpūta. Brauciena garuma būs 12 kilometri. Lai arī netiks apbalvoti ātrākie braucēji, tomēr balvas saņems:

Kuplākais kolektīvs (1. -3. vieta)

Kuplākā skolu klase (1. – 3. vieta)

Stilīgāk tērptais dalībnieks/ce

Stilīgākā velosipēda īpašnieks/ce

Iepriekšējā pieteikšanās “Smiltenes kausam” ir sākusies mājaslapā lrf.lv. Tur atrodams arī nolikums.

“Smiltenes kausu” rīko Smiltenes sporta centrs un Latvijas Riteņbraukšanas federācija. Pasākuma atbalstītāji – Smiltenes novada pašvaldība “Pafbet”, “Vudlande”, “AL Mežs”, “Stora Enso”, “Smiltene Impex”, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Sporta federāciju padome, “Velobode Nr1”, “Piebalgas alus”, “Venden”, “STV Studija”, “Ziemeļlatvija” un žurnāls “Sports”.