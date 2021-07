Atklāta “Stirnu buka” sezona

Sestdien Smiltenes Tepera ezera krastos aizvadīts taku skrējienu seriāla “Stirnu buks” pirmā sezona.

Smiltene kā viens no sacensību posmiem jau bija paredzēts pērn, tomēr pandēmijas dēļ šos plānus nācās mainīt un ierasto septiņu posmu vietā pērn “Stirnu buks” sastāvēja vien no trim posmiem, kas notika no augusta līdz septembrim.

Ievērojot visus valstī noteiktos distancēšanās un pasākumu rīkošanas nosacījumus, sestdien beidzot “Stirnu buks” lēkšoja Smiltenes mežos. Sacensībās vienlaikus drīkst piedalīties 450 dalībnieki (kopā ar organizatoriem šis skaitlis šobrīd nedrīkst pārsniegt 500), tādēļ tās tika organizētas viļņos – pirmie trasē devās “Susura” dalībnieki, kas veica viena kilometra distanci, pēc viņiem starts tika dots “Stirnu buka” (22 km) un “Lūša” (34 km) distanču dalībniekiem, pēcāk 6 kilometru distancē devās LVM čempionāta taku skriešanā skolu jaunieši, kam sekoja “Zaķis” (13 km), kā pēdējie trasē devās distances “Vāvere” (6 km) dalībnieki.

“Susura” distancē 154 dalībnieku konkurencē uzvaru izcīnīja Marats Budjko, meiteņu konkurencē ātrākā bija Nelli Budjko. Par “Stirnu buka” uzvarētāju 286 skrējēju konkurencē kļuva Uldis Kļaviņš no “Vivobarefoot/Rieksti” komandas. Viņš 22 kilometru distanci veica vienas stundas 35 minūšu un 44 sekunžu laikā. Sieviešu konkurencē ātrākā bija Baiba Bendika no “Scott Running Latvia” komandas (01:49:16).

Garākajā, “Lūša” distancē, 136 dalībnieku konkurencē triumfēja Artūrs Pauliņš no “Scott Running Latvia/Latvia Trailrace” vienības, kam 34 kilometru pieveikšanai bija nepieciešamas gandrīz divarpus stundas (02:28:51). Sieviešu konkurencē šajā distancē ātrākā bija Anete Švilpe (“Inov8/OSveikals.lv /Vāveres” – 02:54:50).

“Zaķa” distancē startēja lielākais dalībnieku skaits, kopumā sacensības aizvadot 518 dalībniekiem. Par uzvarētāju kļuva “Patria Sportland” komandas skrējējs Arnis Pašķevičs (00:55:57), sieviešu konkurencē ātrākā bija Diāna Liepiņa (01:02:22).

“Vāveres” distancē 293 dalībnieku konkurencē pirmais finišu sasniedza komandas “Ķekava” skrējējs Mareks Zālītis (00:23:31), kamēr sieviešu konkurencē ātrākā bija Karīna Helmane-Soročenkova (00:28:15).

“Vislielāko paldies “Stirnu buka” organizētāji saka SIA “8.CBR”, kas ļāva mums izmantot remontam slēgto Dakteru ielu. Paldies par pretimnākšanu, sapratni un stipriem nerviem! Bez jūsu palīdzības sacensības nevarētu notikt,” laikrakstam “Ziemeļlatvija” pastāstīja “Stirnu buka” organizētājs Rimants Liepiņš.

Nākamais “Stirnu buka” 2021. gada sezonas posms – 14. augustā Siguldā.