Augusta izskaņā Madonā norisināsies Pasaules kausa posms rollerslēpošanā

Vasaras izskaņā, no 27. līdz 29. augustam Madonas pilsētā un “Smeceres sils” sporta trasē norisināsies Pasaules kauss (PK) rollerslēpošanā. Šajā nedēļas nogalē Slovākijā norisinās pirmais šis sezonas posms, savukārt otrais posms, no 20. līdz 22. augustam norisināsies Otepē, Igaunijā, pēc kā rollerslēpotāji uz trīs dienu ilgām sacensībām viesosies Madonā.

Saskaņā ar Starptautiskās slēpošanas federācijas publicēto kalendāru, pasaules līmeņa rollerslēpošanas sezona tiks atklāta Slovākijā, tā turpināsies Baltijas valstīs, savukārt septembrī sagaidāms posms Krievijā, taču sezonas noslēgums norisināsies Itālijā.

“Esam priecīgi un ceram, ka situācija pasaulē ļaus aizvadīt pilnvērtīgu rollerslēpošanas sezonu atšķirībā no pērnā gada. Sekojam līdzi pasaulē notiekošajam, un plānots piesardzības pasākumus ievērot visās sacensību vietās. Tā, piemēram, uz sezonas atklāšanu Slovākijā pieteikušās 15 valstu komandas, savukārt uz Madonā notiekošo PK pieteikšanās vēl norisinās, bet jau šobrīd interesi piedalīties izrādījušas tādas slēpošanas lielvalstis kā Norvēģija, Krievija, Zviedrija, Itālija, Vācija un citas. Sagaidāms, ka sezonas posmos uz starta līnijas izies arī spēcīga Latvijas izlase, bet ņemot vērā to, ka konkurence solās būt iespaidīga, gaidāma aizraujoša rollerslēpošanas sezona. To, ka šī sporta veida popularitāte pieaug arī Latvijā, pierāda jūlija vidū notikušais Latvijas čempionāts rollerslēpošanā, kurā piedalījās vairāk nekā 200 sportisti,” stāsta Mārtiņš Niklass, Starptautiskās slēpošanas federācijas rollerslēpošanas apakškomitejas vadītājs.

“Jau vairākus gadus pēc kārtas PK rollerslēpošanā norisinās Madonā. 2019. gadā veiksmīgi spējām noorganizēt arī Pasaules čempionātu šajā sporta veidā, savukārt, pērn, neskatoties uz Covid-19 izplatību, spējām noreaģēt un sarīkot plānoto PK posmu, to neatceļot. Šobrīd trasē norisinās sagatavošanās darbi, un, kā ierasts arī pilsētas ielās norisināsies sprinta un masu starta ieskaites, savukārt “Smeceres sils” trasē, kā allaž, notiks sacensības klasiskajā stilā ar individuālo startu,” ar turpmākajiem plāniem iepazīstina Gunārs Ikaunieks, “Smeceres sila” trases vadītājs.

Pašreizējā kalendāra versija paredz Pasaules kausu rollerslēpošanā sākt Slovākijā (23.-25.07), turpināt Igaunijā (20.-22.08.) un Latvijā (27.-29.08.), turpināt to Krievijā (03.-05.09.) un noslēgt Itālijā (16.-19.09.).

Pirmais Pasaules kauss rollerslēpošanā Latvijā tika rīkots 2004. gadā – Priekuļos, bet Madonā šogad plānots aizvadīt jau sesto Pasaules kausa posmu. Pērn notikušajā PK posmā Latvijas sportistiem izdevās vairākkārt kāpt uz goda pjedestāla, starp tiem: Raimo Vīgants, Niks Saulītis, Lauris Kaparkalējs, Baiba Bendika, Patrīcija Eiduka, Līva Šahno, Kitija Auziņa un Samata Krampe.