Azimuta 1. kārta

Pēc veiksmīgi aizvadītiem treniņiem un "Azimuta vasaras" sākam Azimuta regulāro sezonu.



Pirmā kārta notiks Dēļu silā 12. augustā. Marķējums no A2 šosejas starp Mežciemu un Mēru pagriezienu. Būs arī ciemiņi no Igaunijas.

Starts no 16 līdz 19. Finišu slēdz 20.

Pavisam notiks 9 kārtas, no kurām vērtēs septiņas labākās. Lai tiktu apbalvots, vajadzēs piedalīties vismaz piecās kārtās.

Starp tiem, kas būs piedalījušies vismaz astoņās kārtās, tiks izlozēti divi orientēšanās apavu pāri - pa vienam bērniem un pieaugušajiem.