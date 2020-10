“Azimuta Rudens maratonu” pārceļ uz novembri

Pagājušajā nedēļā Ministru kabineta noteiktie ierobežojumi tiešā veidā skāruši arī orientēšanās sporta sacensību rīkošanu. Šī iemesla dēļ Smiltenes novada OK «Azimuts» atcēla 17. oktobrī plānoto «Azimuta Rudens maratonu» Grundzāles pagastā. Dalībnieki tika informēti par izmaiņām, taču kāds to bija arī palaidis garām un ieradās uz nenotiekošajām sacensībām.

«Līdz 6. novembrim nav atļauts rīkot sporta pasākumus, un tas vistiešākajā veidā ietekmē arī mūs. «Azimuta Rudens maratonu» neesam atcēluši pavisam, tā norisi plānojam 7. novembrī, taču viss būs atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas valstī un valdības turpmākajiem lēmumiem. Protams, ir žēl, ka nākas visu atcelt, jo orientēšanās sportā allaž ir bijusi distancēšanās vienam no otra. Ieguldītais darbs tagad karājas gaisā,» stāsta OK «Azimuts» vadītājs Aldis Lapiņš.

Ja šobrīd pieteiktie dalībnieki nevarēs piedalīties pārceltajās «Azimuta Rudens maratona» sacensībās, par to līdz 4. novembra pusnaktij jāinformē organizatori, rakstot uz [email protected]. Tajā dienā tiks atjaunota arī papildu pieteikšanās.

Latvijas Orientēšanās federācija ziņo, ka šobrīd ikvienam ir iespēja piedalīties taku orientēšanās virtuālajās sacensībās «Torus Cup 2020». Patlaban notikušajās kārtās piedalījušies vairāk nekā sešsimt dalībnieku no dažādām pasaules valstīm. Tajās dalība ir bez maksas. Vairāk informācijas par e-orientēšanos var atrast šajā saitē – http://www.yq.cz/trail-o/TempO/TORUS/.

