Azimuts OK-Sm Bjss sportisti izcīna 8 godalgas

Aizvadītajā nedēļas nogalē Smeceres sila slēpošanas bāzē ar OK Aronas kausa sacensībām tika atklāta Latvijas kausa sezona, aizvadot pirmo un otro posmu. Dāmu elitē uzvara kopvērtējumā un arī abos Latvijas kausa posmos Sandrai Grosbergai (CPSS/Meridiāns/Pārgauja), kamēr starp vīriem pirmajā dienā labākais bija Mārtiņš Sirmais (Auseklis IK), bet otrajā dienā un kopvērtējumā uzvara Uldim Upītim (Kāpa OK).

Abas OK Aronas kausa sacensību dienas norisinājās Smeceres sila slēpošanas bāzes apkārtnē, kur biezs ceļu un taku tīkls mijās ar stāvām nogāzēm, purviņiem un dažādas skrienamības pakāpes izcirtumiem. Sacensībās piedalījās gandrīz 600 dalībnieki.

Vīru elitē pirmo sacensību dienu ar uzvaru noslēdza M. Sirmais, kurš 6,4 kilometrus garo distanci veica 41 minūtē četrās sekundēs, otrās vietas ieguvēju Edgaru Bertuku (Alūksne-Ape OK) apsteidzot par 25 sekundēm. Trešajā vietā ierindojās Ilgvars Caune (Azimuts OK-Sm BJSS), kurš no uzvarētāja atpalika par vairāk kā divām minūtēm.

Kopvērtējuma vietu sadalījumu gan noteica tieši otrās dienas rezultāti, kur labāko trijnieks bija tāds pats kā kopvērtējumā. U. Upītis, kurš pirmajā dienā finišēja ceturtajā vietā, 13,5km garo distanci veica gandrīz divas minūtes ātrāk kā otrās vietas ieguvējs Artūrs Pauliņš (Azimuts OK-Sm BJSS), savukārt trešā vieta Aināram Drozdam (CPSS/Meridiāns/Pārgauja).

Bez jau nosauktajiem Azimuts OK- Sm BJSS sportistiem panākumus guva mūsu V-8 grupas sportisti 1. vieta Gustavs Solovjovs un 2.vieta Roberts Zirdziņš. Cīņa bija tik sīva ka otrās vietas ieguvēju no pirmās vietas ieguvēja šķīra tikai 4 sekundes. Šajā grupā vēl Artūrs Kalniņš izcīnīja 5. vietu. Šī vecuma meitenēm 5. vietā Laima Puriņa. Tāpat veicas arī S-10 grupas pārstāvei Zanei Tarasai un W-12 grupas pārstāvei Martai Morītei, kas ir viens no jaunās sportistes labākajiem individuālajiem startiem. Šajā grupā pēc pirmās dienas neveiksmes spēja saņemties un uzrādīt trešo labāko laiku Kitija Abula.

Šī vecuma zēniem 6.vietā Emīls Tarass.

Uzvara W-16 grupā Agnesei Jaunmuktānei. Pie uzvaras tiek Aivis Zetmanis M-40 grupā un Valerii Proselkov M21B grupā.

3. vieta Aldim Lapiņam.

4. vieta Zandai Stabiņai junioru grupā W20.