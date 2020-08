“Azimuts” uzsāks sezonu

Smiltenes novada orientēšanās klubs “Azimuts” sezonu uzsāks krietni vēlāk kā ierasts, tas saistīts ar “Covid-19” pandēmijas ierobežošanu pavasarī. Pirmā kārta notiks 12. augustā Dēļu silā.

“Lai arī pavasara beigās, vasaras sākumā aizvadījām “Azimuta” treniņus, tie sezonas kopvērtējumā neies. Kopumā būs deviņas kārtas, kas noslēgsies oktobra sākumā. Patlaban vēl lemjam, cik no tām ies kopvērtējumā, visticamāk, sešas vai septiņas,” laikrakstam stāsta OK “Azimuts” vadītājs Aldis Lapiņš. Starta laiks no pulksten 16 līdz 19.

Savukārt mēneša otrajā pusē notiks Smiltenes novada atklātās meistarsacīkstes “Mazā balva” un vienlaikus arī Latvijas kausa orientēšanās sportā 6. un 7. etaps. Abas dienas, 22. un 23. augustā, sacensību centrs atradīsies Launkalnes pagasta “Avotos”. Pirmajā dienā tiks dots starts vidējā distancē, bet otrajā – garajā distancē.