Baltijas ceļa gadadienā aicina rūpēties par tīru Latviju ar 80 kilometru skrējienu

Ik gadu atkritumu savākšanai tiek tērēti visai apjomīgi naudas līdzekļi, tomēr iedzīvotāji turpina atstāt aiz sevis atkritumus gan mežā un jūrā, gan autoceļu malās, radot būtisku apgrūtinājumu ekonomikai un vides ilgtspējai. Tāpēc 23. augustā, Baltijas ceļa 31. gadadienā, ar simbolisku skrējienu no Rīgas līdz Melturiem Amatas novadā, pa ceļam vācot autoceļu malās nomestos atkritumus, tiks pieteikta kustība TRASHMOB, kas aicina apvienot aktīvu dzīvesveidu ar dabā pamesto atkritumu savākšanu.

Kustības TRASHMOB iniciators un idejas autors ir Tālis Banga, dažādu garo distanču izturības sacensību – ultramaratonu, kalnu riteņbraukšanas, triatlonu, kajaku maratonu utt. – dalībnieks. 23. augustā viņš dosies simboliskā skrējienā Baltijas ceļa posmā no Brīvības pieminekļa Rīgā līdz Melturiem Amatas novadā, kur pats stāvējis 1989. gadā, tā atgādinot, cik svarīgi Latvijai būt ne tikai neatkarīgai un demokrātiskai, bet arī brīvai no atkritumiem. Plānotais skrējiena garums ir apmēram 80 kilometru, un tas ilgs aptuveni 9–10 stundas. Skrējiena laikā savāktie atkritumi periodiski tiks ielādēti pavadošajā automašīnā, kur tos nosvērs, sašķiros un uzskaitīs.

“Gatavojoties pasaules grūtākajam ultramaratonam Yukon Arctic Ultra, skrienot sāku pacelt to, ko kāds cits nometis. Vienmēr esmu iestājies par to, ka atkritumiem jānonāk tiem paredzētajā vietā – atkritumu konteineros, nevis vidē. Tomēr, redzot tos izmestus vidē, nevēlos arī paiet tiem garām. Tā arī radās TRASHMOB ideja, jo ticu, ka, apvienojot aktīvu dzīvesveidu ar atkritumu vākšanu, katrs noskrietais, nobrauktais vai noietais kilometrs kļūst par soli tuvāk tīrai un sakoptai Latvijai. TRASHMOB ir brīvprātīga kustība, kurai jebkurā brīdī var pievienoties ikviens, kas skrien, nūjo, soļo, skrituļo vai vienkārši ikdienā pavada laiku dabā. Daudzi no mums dodas pastaigās, sēņo, laivo. Kāpēc gan neapvienot to ar atkritumu vākšanu, piešķirot pievienoto vērtību savām aktivitātēm?” stāsta Tālis Banga.

Lai atkritumu vākšana būtu parocīgāka, Tālis kopā ar domubiedriem radījis arī īpaši elastīga materiāla speciālu atkritumu vākšanas somu, kas ir inovatīva visas pasaules mērogā. Pagaidām tā ir izstrādes procesā un aktīvi tiek testēta treniņu procesos, bet jau drīzumā būs pieejama gan Latvijas, gan citu valstu iedzīvotājiem. Somas apjomu veidos savākto atkritumu daudzums.

Kustības TRASHMOB aicinājumu neatstāt atkritumus dabā un vienlaikus piedalīties jau esošo atkritumu savākšanā kā pozitīvu iniciatīvu raksturo arī Pasaules Dabas Fonds. “Pieaugot dabas tūrisma popularitātei Latvijā, arvien būtiskāka kļūst cilvēku radītā ietekme uz dažādiem dabas objektiem, tostarp aizsargājamām teritorijām. Dabas ilgtspēju ietekmē gan cilvēku uzvedība – telšu celšana, ugunskuru kurināšana, jaunu taku iemīšana, klaigāšana, gan arī kosmētikas un mazgāšanās līdzekļu lietošana un atkritumu nonākšana vidē. Mēs aicinām cilvēkus, dodoties dabā, aizdomāties un rūpēties par vides ilgtspēju un tīrību,” norāda Pasaules Dabas Fonda pārstāve Maiga Jentgena.

Arī kustības TRASHMOB atbalstītājs SIA “Pilsētvides serviss” norāda, ka šādas aktivitātes ir ļoti būtiskas tīras vides uzturēšanai tur, kur organizēti to paveikt nav iespējams. Vairākās pasaules valstīs līdzīgas kustības kļuvušas ļoti populāras, jo cilvēki labprāt apvieno savus vaļaspriekus un atpūtu svaigā gaisā ar iespēju paveikt sabiedriski noderīgu darbu. “Tas var būt kaut vai ik rīta skrējiens pa pilsētas ielām vai mežu – tikai jāpaņem līdzi atkritumu maisiņš un vērīgi jāskatās apkārt, lai nepaskrietu garām nomestam papīram, maisiņam, tukšai pudelei vai kam citam. Arī fitnesa treneri pozitīvi vērtē šādu fizisko aktivitāšu un atkritumu vākšanas apvienojumu, jo apstājoties, pieliecoties un veicot citas darbības, ko parasti neizmanto skrienot, treniņš kļūst pat vēl efektīvāks,” skaidro SIA “Pilsētvides serviss” valdes loceklis Jurģis Ugors.

Kustība TRASHMOB aicina ikvienu, kurš piekopj aktīvu dzīvesveidu vai vienkārši ikdienā pavada laiku dabā, apvienot to ar atkritumu vākšanu, tādējādi piešķirot papildu pievienoto vērtību savām aktivitātēm, uzturot apkārtējo vidi tīru un sakoptu, rūpējoties par vides ilgtspēju un nodrošinot zaļu Latviju nākamajām paaudzēm.

Kustību TRASHMOB atbalsta SIA “Pilsētvides serviss”, SIA “King Coffee Service”, Rocket Bean Roastery. Vairāk par kustību TRASHMOB: https://www.facebook.com/trashmoblv/