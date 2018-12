Bijušais UEFA viceprezidents vizītes laikā slavē Latvijas ielu futbola kultūru

Pēc īpaša Latvijas Futbola federācijas (LFF) uzaicinājuma apmeklējot Latviju un piedaloties kustības Ghetto Games organizētajā konferencē Medicines for Worlds Ghettos, bijušais Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) viceprezidents uz pašreizējais UEFA Grassroots futbola vēstnesis Pērs Ravns Omdāls (Per Ravn Omdal) slavēja Latvijas ielu futbola kultūru, futbola pieejamību un vietējo attieksmi pret futbola masveidības veicināšanu.

Viesojoties Latvijā, plaši atzītais speciālists no Norvēģijas iepazīstināja ar pēdējo gadu ielu futbola attīstības tendencēm Eiropā un pasaulē. Sarunās ar vietējiem futbola un sporta dzīves pārstāvjiem viņš izcēla plašo iespēju loku, kādas ielu futbols paver jauniešu iesaistes veicināšanā un futbola piederības attīstīšanā. Pērs Ravns Omdāls neslēpa, ka pasaules futbolā arvien plašāk tiek izmantoti dažādi netradicionālie futbola spēlēšanas paveidi – kā viens pret vienu vai divi pret divi -, jo tie dod acīmredzamu ieguldījumu spēlētāju individuālajā izaugsmē.

Ciemošanās laikā Pērs Ravns Omdāls iepazinās ar Rīgas ielu un Grassroots futbola infrastruktūru, kā arī izpētīja Ghetto Games teritorijas Grīziņkalnā plašās iespējas. No norvēģu speciālista tika saņemts augsts novērtējums Latvijā piekoptajai darba dinamikai un izdomai, attīstot ielu futbola kustību. Pērs Ravns Omdāls izteica vēlēšanos 2019. gadā Latvijā viesoties jau ar plašāku UEFA delegācijas sastāvu, tuvāk aplūkojot Latvijas praksi Grassroots futbola attīstīšanā.

"Futbola piramīda sastāv no trim posmiem - ielu futbols, elites jauniešu futbols un profesionālais futbols -, un tikai pavisam neliela daļa atrodas piramīdas augšgalā jeb profesionālajā futbolā. Bērni un jaunieši ir šīs piramīdas pamats, tā ir mūsu nākotnes sabiedrība. Tādējādi caur amatieru un masu futbolu mums ir iespēja iemācīt cieņas un respekta pamatus," pauž Pērs Ravns Omdāls.

Ielu futbols iegūst arvien lielāku nozīmi futbola izaugsmes iespējās gan starptautiskā, gan Latvijas līmenī. Ne velti UEFA pašlaik pieliek lielus pūliņus, lai apzinātu labākos iespējamos mehānismus un vietējās pieredzes, kā ar ielu un Grassroots futbola infrastruktūras palīdzību veicināt iesaisti futbolā it īpaši tajās vietās un reģionos, kur profesionālā futbola infrastruktūra ir mazāk pieejama. Arī UEFA vērtējumā ielu futbols tiek atzīts kā spēcīgs rīks futbola masveidības bagātināšanā.

Pērs Ravns Omdāls laikā no 1987. līdz 1992. gadam un no 1995. līdz 2004. gadam bija Norvēģijas Futbola asociācijas prezidents, bet no 1994. līdz 2002. gadam darbojās Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) izpildkomitejā. Savas futbola administratīvās darbības laikā viņš izpelnījies īpašu atzinību par Grassroots futbola vērtību izkopšanu un integrēšanu futbola kopējā stratēģiskās izaugsmes plānā. Tāpat Pērs Ravns Omdāls spēlējis lielu diplomātisko un lobija lomu UEFA attiecībās ar Eiropas Savienību.