Braslas upes krastos aizvadīts 10. un 11. Latvijas kausa posms "Siguldas kauss"

Braslas upes krastos aizvadīts "Siguldas Maratona klubs & Siguldas Takas" rīkotais 10. un 11. Latvijas Kausa posms "Siguldas kauss", kurā divu dienu garumā piedalījās ap 500 dalībnieku no 9 valstīm.

Sacensības notika no jauna kartētā 8,5 kvadrātkilometru plašā apvidū. Lielākajā daļā apvidus orientēšanās sacensības nebija notikušas pēdējos 30 gadus. Apvidus bija Braslas upes kreisā krasta meži, kas caurvīti ar skaistām gravām. Apvidū sastopami pārsvarā skujkoku meži. Cauri kartei iet, iespējams, viena no skaistākajām dabas takām Gaujas Nacionālajā Parkā, kas virzās pa Braslas upes kreiso krastu, paverot skatu uz atsegumiem un iežiem, kas šajā posmā atrodas Braslas upes abos krastos. Skrienamība apvidū ir no ļoti labas līdz vidējai, dažviet arī slikta. Braslas upes ielejā izteiktas un lielas reljefa formas, tomēr tālāk no upes reljefs kļūst smalkāks un dažviet sastopams arī mikroreljefs.

Maksimālā augstuma starpība apvidū ir 60m. Augstuma starpība vienā nogāzē līdz 45m. Kartē tikai daži meža ceļi, taku tīkls neregulārs. Mežs ir pārsvarā vecs un kartes poligonā jaunu izcirtumu praktiski nav. Pirmajā sacensību dienā sacensības notika vidējā, bet otrajā dienā garajā distancē.

No Azimuts OK Smiltenes BJSS sportistiem 1. vietu grupā M-40 izcīnīja Māris Zeiļuks, grupā M-70 Aldis Lapiņš un S-20 grupā Zanda Stabiņa. Grupā V21B otrajā vietā Valērijs Proselkovs. Ne bez piedzīvojumiem grupā V-45 trešo vietu izcīnīt izdevās Otāram Putrālim. Šī vieta viņam izcīnīta ar divu sekunžu pārsvaru pār sportistu no Lietuvas.

S-40 grupā 5. vieta Martai Liepiņai. M-50 grupā Mārim Stabiņam izdevās ielauzties labāko desmitniekā.

Sacensību pirmajā dienā vidējā distancē sieviešu Elites grupā startēja Liene Brūvele un Laura Savicka izcīnot attiecīgi 5.vietu un 9. vietu.

No sporta skolas audzēkņiem panākums Andai Jaunmuktānei izcīnot 2. vietu W-18 grupā 10 dalībnieču konkurencē. Šajā grupā vēl Agnesei Jaunmuktānei pēc pirmajā dienā izcīnītās otrās vietas tomēr nācās piedzīvot neveiksmi ceļā uz otrās dienas pirmo kontrolpunktu un divu dienu summā šoreiz 5. vieta.

Piektā vieta arī Baibai Mednei grupā W-16.

Daudzskaitlīgākajā meiteņu grupā S-14 (32 dalībnieces) šāgada labākais individuālais starts izdevās Anetei Stabiņai izcīnot septīto vietu. Šajā grupā vēl neskatoties uz otrajā dienā izcīnīto 4. vietu Kitijai Abulai nācās samierināties ar 17. vietu divu dienu summā, jo pirmajā dienā pazaudētās dārgās minūtes tik viegli atgūt neizdevās. Viņas klasesbiedrenei Martai Morītei 19. vieta. Desmitgadīgo grupā veiksmīgākais starts Karīnai Bahurei izcīnot 14. vietu.

Sacensību rezultāti https://lof.lv/seriali_rez/?id=2021081500#