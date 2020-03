Diskvalificēts basketbola klubs Valga/Valka

Informē igauņu laikraksta “Lõuna-Eesti Postimees” reportieris Tīts Loims.

Valgas/Valkas basketbola klubs ticis diskvalificēts no Igaunijas-Latvijas basketbola līgas atcelto spēļu dēļ. Kluba pārstāvis cer uz izņēmumu no līgas puses, kas komandai ļaus pabeigt sezonu. Šodien Valgas apriņķa valdes sēdē tiks lemts par 22 tūkstošu piešķiršanu klubam, kas ļautu segt radušos parādus.

Pavisam nesen no Valgas centrālajā laukuma tika aizvesta Ziemassvētku egle. Par to daudz ticis diskutēts pēc tam, kad sociālajos tīklos parādījās Valgas apriņķa domes locekļa Allaina Karuses ieraksts – vai koks nav pārmērīgs un lieks, tādējādi atsaucoties uz notiekošajām pārmaiņām domē – neuzticības izteikšanu vadošajai koalīcijai. Viņš norādīja, ka koks ir sasvēries un var būt bīstams. Diskusijas lielākoties attīstījās ap un par koku – ironizējot par to, ka koks ir dabai draudzīgs un var tikt izmantots atkārtoti. Lai gan domes pārstāvji norādījuši, ka Ziemassvētku egle atstāta tikpat ilgi kā citus gadus, tomēr neizpratni radījis fakts, ka tās rotājumi sen jau noņemti.