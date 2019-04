Dubultspēlēs novusā Blomē pirmo vietu izcīna spēlētāji no blakus novadiem

Sestdien Blomes Kultūras namā notika Dubultspēles novusā ar pārinieka izlozi, kurā piedalījās 18 sportisti (četras daiļā dzimuma sportistes) no Druvienas, Lejasciema, Valkas, Palsmanes, Trikātas, Skultes, Raunas, Variņiem, Limbažiem, Smiltenes un Blomes. Sacensības ilga astoņas stundas, pēc apļa sistēmas, četros setos kur pirmo vietu ar 12 punktiem (četras uzvaras un četri neizšķirti) izcīnīja Arnis Tipāns no Lejasciema un Jānis Āre no Druvienas.

Arnis Tipāns, Lejasciems un Jānis Āre, Druvienas. 12 p (4 uzvaras, 4 neizšķirti) Jānis Babulis, Palsmane un Rihards Ceriņš, Smiltene. 11 p (5 u 1 n 2 z) Antra Milberga, Valka un Mareks Valtiņš, Trikāta. 10 p (3 u 4 n 1 z)

Par uzvaru tika piešķirti 2 punkti, par neizšķirtu 1 punkts, par zaudējumu punkti netika piešķirti.