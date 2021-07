Eiropas čempionātā uzrāda Latvijas rekordu

Trenera Guntara Marksa audzēkne smilteniete Marta Marksa, startējot Eiropas junioru čempionātā vieglatlētikā, priekšskrējienos 100 metru barjerskrējienā uzrādījusi jaunu Latvijas rekordu U20 grupā – 13,80 sekundes.

Tas ir 19 gadus vecās vieglatlētes personiskais rekords (iepriekšējais bija 13,97 sek.). Pateicoties augstvērtīgajam startam Eiropas čempionātā, Marta Marksa izcīnījusi stabilu vietu Latvijas izlasē līdzdalībai pasaules junioru U20 čempionātā, kas no 17. līdz 22. augustam notiks Āfrikā, Kenijā.

Sacenšas ar olimpieti

Eiropas junioru U20 čempionāts šomēnes norisinājās Igaunijā, Tallinā, no 15. līdz 18. jūlijam, sapulcējot labākos Eiropas jaunos vieglatlētus. Šajās prestižajās sacensībās startēja vēl viens trenera Guntara Marksa audzēknis – Ginters Ķelps. Viņš bija iekļauts Latvijas izlasē 4x100 metru stafetes skrējienā un veica stafetes pirmo posmu. Latvijas izlases komanda šajā disciplīnā čempionātā ierindojās 16. vietā.

Sākot no 2009. gada, katru gadu kāds no Guntara Marksa audzēkņiem ir startējis jauniešu vai junioru Eiropas un pasaules čempionātos vai jaunatnes olimpiskajās spēlēs vieglatlētikā. Treneris ir gandarīts, ka šogad ceļazīmi startam Eiropas vieglatlētu elites sacensībās izcīnījuši divi viņa audzēkņi un it īpaši lepojas ar Martas Marksas startu un uzrādīto rezultātu, kas ir jauns Latvijas U20 rekords 100 metru barjerskrējienā.

Savā priekšskrējienā, veicot distanci 13,80 sekundēs, Marta kvalificējās pusfinālam. Eiropas čempionātā viņa ierindojās dalītā 15.–16. vietā.

Šī bija jaunietes debija Eiropas čempionātā. Marta pieļauj, ka rezultāts varēja būt vēl labāks, taču tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem. “Priekšskrējienā uzsitu priekšpēdējo barjeru ar celi. Ja tā nebūtu noticis, domāju, mans rezultāts būtu kādas divas simtdaļas uz leju. Mans priekšskrējiens bija ātrākais no visiem, prieks, ka tādā tiku. Blakus skrēja meitene no Šveices, kura uzvarēja ar rezultātu 13,03 sekundes un kura piedalās arī Tokijas olimpiskajās spēlēs. Savukārt pusfinālā man gadījās slikts celiņš – pirmais. Kreisajā pusē atradās tāllēkšanas sektors, pa labi skrēja viena meitene. Galīgi nebija, kas rauj līdzi. Tas arī ietekmēja rezultātu,” stāsta Marta Marksa.

Tagad barjersprintere gatavojas nākamajām sacensībām – Baltijas junioru čempionātam, kas jau šonedēļ, 31. jūlijā, notiks Ogrē, kā arī Prezidenta balvas izcīņai vieglatlētikā un pasaules junioru čempionātam Kenijā. Treniņi lielākoties notiek piecas reizes nedēļā.

Trenējas augstas klases sportistu programmā

Marta šovasar absolvēja Smiltenes vidusskolu un iestājās Latvijas Sporta akadēmijā, kur studēs neklātienē. Sacensībās viņa pārstāv Valmieras augstas klases sportistu sagatavošanas centru (AASSC). Latvijā ir divi šādi centri – Valmierā un Ventspilī, tajos tiek sagatavoti augstas klases jaunie Latvijas sportisti, kuri var veiksmīgi konkurēt ar citu valstu sportistiem. Valmieras AASSC trenējas vēl viena bijusī Smiltenes sporta skolas audzēkne, šķēpmetēja Hanna Gabriela Ziemiņa, arī viņu trenē Guntars Markss.

“Kad 2020. gadā Martai un Hannai radās iespēja iesaistīties šajā programmā, nelaidu to garām, domājot par viņu tālāku izaugsmi, ko šī programma nodrošina. Bieži vien sportisti savus labākos rezultātus sasniedz nevis skolas, bet studiju vecumā un vēl vēlāk. Augstas klases sportistu sagatavošanas centrā ir iespējas labāk savienot studijas un treniņus un pilnvērtīgāk trenēties. Turklāt Valmierā top moderna un prasībām atbilstoša sporta bāze – noslēgumam tuvojas Jāņa Daliņa stadiona rekonstrukcija, kā arī tiks atvērta Latvijā modernākā vieglatlētikas manēža, kas nodrošinās augstvērtīgākus treniņu apstākļus,” stāsta Guntars Markss.

Latvijas čempionātā audzēkņiem – piecas medaļas

Trenera audzēkņi ar labiem panākumiem startējuši arī Latvijas čempionātā vieglatlētikā U18 un U20 vecuma grupās.

U18 grupā šķēpmešanā pārliecinoši uzvaru izcīnīja Hanna Gabriela Ziemiņa.

U20 grupā 100 metru barjerskrējienā pārliecinoši uzvarēja Marta Marksa (14,04 sek.). 2. vietu 100 m skrējienā ar ļoti labu rezultātu 11,04 sekundes izcīnīja Ginters Ķelps. Tas ir arī viņa personiskais rekords, iepriekšējais bija 11,10 sekundes.

Pie sudraba godalgas šajā pašā vecuma grupā šķēpmešanā tika Dāvis Krauklis.

Savukārt Latvijas čempionātā U16 vecuma grupā 3. vietu šķēpmešanā izcīnīja Kristiāns Markss. pirmo reizi tiekot pie tāda mēroga godalgas. Arī Kristiāna treneris ir Guntars Markss.

Marta Marksa, Hanna Gabriela Ziemiņa, Ginters Ķelps, Dāvis Krauklis, Kristiāns Markss un trenera Ingara Grēna audzēknis Kristers Krauklis šās nedēļas nogalē sacentīsies Baltijas valstu komandu čempionātā, kas notiks Ogrē.