Ērģemē noskaidro Latvijas čempionu petankā

Svētdien, 7. jūlijā, Ērģemē noskaidroja Latvijas čempionu petankā vīriešu vienspēlēs. Sacensībās saskaņā ar iepriekšējo kvalifikāciju un čempionāta reitingu piedalījās 32 labākie vienspēļu speciālisti

Klubu “Petanks Ērģeme” pārstāvēja kluba prezidents Mārtiņš Kreilis un Inguss Ruņģis. Ingusam izdevās iekļūt ceturtdaļfinālā, un viņš kopvērtējumā ierindojās 8. vietā. Mārtiņam veicās nedaudz sliktāk, jo pēc Šveices sistēmas notiekošajā turnīrā viņš sīvā cīņā ar rezultātu 12:13 zaudēja pretiniekam un palika 31. vietā. Par čempionu kļuva nu jau divkārtējais titula ieguvējs Raido Blumbergs no Ventspils, kurš finālā pārspēja Edgaru Silovu no Upesciema “Warriors”. Bronzas medaļa Edgaram Lejniekam no sporta kluba “Boule” Ropažos.

Ievērojami labāk ērģemiešiem veicās sestdien Valgā, kur notika Baltijas kausa Igaunijas posms. Šīs sacensības notiek trijos posmos – vispirms maijā Lietuvā, Šauļos, pēc tam jūnijā Rīgā un noslēdzošais nupat Valgā. Ērģemi pārstāvēja vīriešu komanda, kurā piedalījās Inguss Ruņģis, Imants Zvirbulis un Mārtiņš Kreilis. Viņi Igaunijas posmā un visā Baltijā kopumā izcīnīja 2. vietu un saņēma sudraba medaļas.

Dāmu konkurencē par uzvarētājām gan Igaunijā, gan kopumā kļuva ērģemiete Lelde Stūre kopā ar kolēģēm no Upesciema. Tas ir visnotaļ atzīstams panākums.

Nākamais turnīrs ērģemiešiem būs sestdien, kad petanka trijnieks dosies uz Upesciemu, kur viena no ērģemiešu komandām iekļuva fināla četriniekā. Tur sadalīs čempionāta medaļas un cīnīsies par ceļazīmi uz starptautiskām sacensībām Bulgārijā.