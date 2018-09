FOTO: “Lugažu “beach” karaļa" tituls saglabāts

Svētdien, 2.septembrī, dienu, pirms skolēniem atkal jādodas uz skolu, tika noskaidrots “Lugažu “beach” karalis 2018”.

Pasākums netika plaši reklamēts, jo tāpat, kā pagājušajā gadā vēlējāmies noskaidrot tieši stiprāko Lugažu ciema smilšu laukumu volejbolistu. Savu dalību sacensībās pieteica 20 dalībnieki, tas ir vairāk, nekā pagājušajā gadā. Spēlētājus sākotnēji sadalīja piecās apakšgrupās, kur katrs spēlētājs izspēlēja spēli pāri ar katru. Izspēles kārtība bija tāda, lai pēc iespējas vairāk tiktu izslēgta nejaušība rezultātos. Priekšsacīkstēs viena seta spēle ilga līdz 11 punktiem, bez divu punktu pārsvara. Tālāk, sadalot spēlētājus grupās, tika ņemts vērā iegūto punktu koeficients. Cik sīva būs cīņa par “karaļa” titulu jau parādīja grupas spēles, kuras katrs dalībnieks, tāpat kā priekšsacīkstēs izspēlēja pārī ar katru dalībnieku. Lai tiem, kuri ir ieradušies uz spēlēm, tās nebeigtos ļoti ātri, tika izspēlētas spēles par visām vietām, līdz pat divdesmitajai. Spēlēs par titulu piedalījās arī meitenes, veiksmīgs šis turnīrs izvērtās Martai Empelei, kura kopvērtējumā ieguva sesto vietu. Lielisku spēli un cīņas sparu demonstrēja arī Enija Stahovska. Mazliet pārsteigums bija pēc tam, kad beidzās priekšsacīkstes, un tika noteikts fināla četrinieks. Izrādījās, ka starp četriem labākajiem nav iekļuvis Edgars Zalužinskis, kurš ir viens no spēcīgākajiem pagasta volejbolistiem. Fināla četriniekā iekļuva Jānis un Aivis Jermacāni, Kristers Kazaks un Roberts Teters. Sīvās cīņās noskaidrojās, ka par “karaļa” titulu šogad cīnīties un izvēlēties partneri no pārējiem sacensību dalībniekiem, ir ieguvuši Jānis un Kristers. “Pirmo roku” izvēlē ieguva Jānis, kurš grupu spēles beidza ar labāko rezultātu, viņš par savu komandas biedru izvēlējās Robertu. Savukārt Kristers finālmaču izvēlējās aizvadīt pārī ar Edgaru, jo pēc sacensību noteikumiem, finālisti drīkst izvēlēties jebkuru no spēlētājiem, kuri piedalās sacensībās. Skaistā, līdzīgā trīs setu cīņā “Lugažu “beach” karaļa 2018” titulu atkal ieguva Jānis Jermacāns, pierādot, ka nejaušību nav, ka viņš joprojām ir izturīgākais un regulāra spēļu pieredze ir pamatā skaistām uzvarām.

Liels paldies Edgaram un Kasparam, par atbalstu sacensību organizēšanā.

Tiekamies Lugažu smilšu volejbola laukumos nākamgad, lai dotu iespēju Jānim aizstāvēt savu titulu!