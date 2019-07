Futbola laukumos – karsti

Latvijas Futbola federācijas Ziemeļu zonas 2. līgā futbola klubs “Valka” aizvadījis pirmās septiņas spēles. Diemžēl šajā sezonā neveicas tik labi kā iepriekšējā, jo uzvarēta tikai viena spēle.

Valkas komandas runasvīrs un FK “Valka” valdes loceklis Raivis Graņics pastāstīja, ka komanda ir saglabājusi pagājušā gada kodolu un komandas sastāvs nav īpaši mainījies. Viņš atzīst, ka turnīra tabula komandai šobrīd nav iepriecinoša. Tiesa, lielākā daļa spēļu aizvadītas pret augšgala komandām. FK “Valka” nule aizvadītajā čempionāta spēlē pretiniekus SK “Cēsis” pārspēja ar rezultātu 5:2.

Nepieciešamas “svaigas asinis”

“Čempionāta vidējais līmenis noteikti ir nedaudz augstāks nekā aizvadītajā sezonā, bet, manuprāt, sezonas gaitā vēl izdosies kāpt turnīra tabulā uz augšu, jo šobrīd piedzīvotie zaudējumi ir bijuši pret turnīra favorītiem un iekrātās spēles rezervē ir pret līdzvērtīgākām komandām. Bija skaidrs, ka otrā sezona pēc kluba atdzimšanas būs sarežģītāka, tas ir tikai normāli. Klubam šis nav viegls periods, jo ir nepieciešama paaudžu maiņa un “svaigas asinis”. Jau vairākus gadus mūsu veterāni gatavojas kārt bučus uz aukliņas, bet situācija to nav ļāvusi,” analizē R. Graņics.

Viņš pauž, ka labā ziņa šobrīd ir redzamā gaisma tuneļa galā, – ir ļoti daudz patiešām kvalitatīvu Valkas BJSS audzēkņu, kuri klubam varētu pievienoties tuvāko trīs gadu laikā. Tieši šī iemesla dēļ jaunajiem spēlētājiem ierādāma lielāka loma gan laukumā, gan arī ārpus tā. Jaunie spēlētāji piedalās kluba aktivitātēs un arī mājas spēļu organizēšanā. Futbola klubam “Valka” tuvākajās sezonās ir nosprausti divi galvenie virzieni – futbola popularizēšana un vietējo sportistu atbalstīšana.



“Popularizēšanai patiešām veltām lielus spēkus – aktīvi darbojamies sociālajos tīklos, publicējot spēļu apskatus, bildes un video; sadarbībā ar atbalstītājiem organizējam fantasy league konkursu; arī Edgara Pukinska vizīte Valkā un tikšanās ar vietējiem sportistiem bija mūsu iniciatīva; piedalāmies “Optimistā”, pilsētas gājienā un citos veidos cenšamies visiem likt dzirdēt un atcerēties par mums,” skaidro R. Graņics. Lai veicinātu kluba atpazīstamību, sadarbībā ar SIA “PEPI RER” un SIA “Recruitment Group” šogad iegādāti garie formas tērpi, turklāt tādā daudzumā, lai arī nākamajās sezonās jaunie spēlētāji, pievienojoties komandai, varētu tos saņemt. Šis ceļš izvēlēts, lai arī turpmāk futbolam pievērstu pēc iespējas vairāk jauniešu.

Domājot par nākotni

Otrs svarīgais virziens ir vietējo cilvēku piesaiste. Futbola klubā treneru korpusā ir atgriezušies Valērijs Kriviņš un Elvis Poruks, kurus piesaistām uz spēlēm un izmantojam viņu zināšanas. Elvis Poruks futbola pamatus ir apguvis tieši Valkā, bet zināšanas nostiprinājis LSPA un no šā gada jau darbojās Valkas BJSS, bet no nākamā mācību gada strādās arī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, tāpēc ir cerības, ka ar šo jauno speciālistu Valkā varēs rēķināties ilgtermiņā. Elvis, kad tas iespējams, klubam palīdz arī laukumā. Komandas sastāvā atgriezies arī Maksims Kudinovs – ļoti labs un pieredzējis spēlētājs, kurš savas karjeras gaitā pārstāvējis gan FC “Warrior”, gan arī Valkas komandu un kalpo par piemēru jaunajiem sportistiem. Jāpiemin, ka ar vietējiem saprotam spēlētājus, kuri iesaistās kluba darbībā un treniņprocesā neatkarīgi no dzīves vai darba vietas.



Kluba kapteini vēlēja pirmssezonas sapulcē. Par to ievēlēts Raivis Graņics, bet diemžēl traumas dēļ viņam jāizlaiž visa sezona. Par asistentiem ievēlēti Mareks Cibuļskis, Agnis Kārkliņš, Roberts Teters un Elvis Sandis Freimanis. Pirmssezonas sapulce, kas bija publisks pasākums, ir jauna vēsma – tajā komandas dalībnieki demokrātiski lēma par dažādām būtiskām lietām, kas saistītas ar kluba darbību un attīstību.

Pusaudži cīnās pret vīriem

Ziemeļu zonas 2. līgā spēlē arī “Smiltene BJSS 2” komanda, kas ir jūtami meistarīgāka par valcēniešiem. Smiltenieši čempionāta tabulā pašlaik atrodas ceturtajā ailītē. Komandas treneris Andis Rozītis “Ziemeļlatvijai” pauda, ka komandas uzdevums ir dot pusaudžiem pirmo pieredzi cīņās pret pieaugušajiem vīriem, nevis cīnīties par augstu vietu turnīra tabulā. “Tas mums ir visnotaļ nenozīmīgs apstāklis. Šogad mūsu pirmā komanda spēlē pirmajā līgā, bet dublieru komandā ir jaunieši, kuri piedalās otrās līgas mačos. Ar līdzšinējo spēļu rezultātiem esam apmierināti. Dažreiz uzvaram, citreiz zaudējam, bet kopumā viss ir kārtībā. Saprotams, ka nav viegli cīnīties ar fizisko pārākumu un gūt vārtus, taču arī tas jauniešiem dod papildu pieredzi,” skaidro galvenais treneris. Viņš piebilst, ka pirmās līgas komanda Latvijas čempionātā ieņem trešo vietu. Jautāts, kā viņš vērtē spēli, kurā valcēniešus izdevās uzvarēt ar rezultātu 7:0, A. Rozītis teic, ka futbolā abu pilsētu futbola komandu meistarība ir ļoti atšķirīga. “Smiltenes BJSS 2” komanda deviņās spēlēs guvusi četras uzvaras, divas reizes spēle noslēgusies ar neizšķirtu rezultātu un piedzīvoti trīs zaudējumi.