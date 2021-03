“Ghetto Games” aicina kopā skriet, iet un braukt ar divriteni

Šī gada 1.martā sācies Latvijā lielākās jauniešu ielu sporta kustības “Ghetto Games” aktīva dzīvesveida projekts ar nosaukumu “ForFun”.

Projekta mērķis ir ar fizisko aktivitāšu palīdzību stiprināt Latvijas pusaudžu un jauniešu mentālo veselību, kā arī iesaistīt aktīva dzīves veida aktivitātēs tos, kuri līdz šim nebija šo procesu tik ļoti izbaudījuši un darījuši to ar prieku. “ForFun” kopumā ietver četras dažādas fiziskās aktivitātes – skriešanu, iešanu, velobraukšanu un fitnesu. Pirmajā posmā dalībnieku galvenais uzdevums ir sev ērtā vietā un laikā, skrienot, ejot vai braucot ar velosipēdu, veikt pēc iespējas garāku distanci.

Pirmais posms norisināsies līdz 31.martam un tā laikā dalībniekiem iespējams sacensties garākās distances veikšanā visā mēnesī kopumā. Skriešanas un iešanas disciplīnas iespējams veikt jau no 1.marta, taču velobraucēji savu dalību var uzsākt no 5.marta. Lai pieteiktos dalībai, nepieciešams izveidot profilu vietnē distantrace.com un to savienot ar sporta aplikāciju, kura tiek izmantota fizisko aktivitāšu veikšanai. Vietnē distantrace.com nepieciešams pieteikties izaicinājumam #runforfun. Pēc konkrētās aktivitātes veikšanas iegūtais rezultāts automātiski parādīsies izveidotajā profilā. Piedalīties projektā iespējams bez maksas. Ikvienam būs iespēja cīnīties par iekļūšanu TOP10 un balvām no “Ghetto Games”.

Kopumā projekts norisināsies deviņu mēnešu garumā, un tas noslēgsies 21.novembrī. Šajā laikā gaidāmi dažādi aktīvi izaicinājumi un sacensības, taču galvenais dalībnieku mērķis – sakrāt pēc iespējas lielāku kilometru skaitu – paliek nemainīgs visa projekta garumā.