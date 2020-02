Grundzāliešu pirmais panākums šī čempionāta vēsturē

Piektdien, 21. februārī, Siguldā 184 skolēni no 34 Latvijas skolām, tostarp Grundzāles pamatskolas un Strenču novada vidusskolas, piedalījās “S!-Fischer ziemas skolēnu čempionāta 2020” pirmajā posmā, mērojoties spēkiem super sprinta 200 metru garā distancē. S10 vecuma grupā lielisku panākumu guva Grundzāles pamatskolas skolniece Elza Lucāne.

Kaut gan šoziem daudzviet skolēniem nav bijusi iespēja slēpot un līdz ar to pilnvērtīgi sagatavoties šim notikumam, visu sacensību vēsturē šis posms pulcēja visvairāk Latvijas skolu: Krāslavas pamatskolu, Strenču novada vidusskolu, Talsu Valsts ģimnāziju, Cēsu Valsts ģimnāziju, Vecpiebalgas vidusskolu, Ogres 1. vidusskolu, Madonas pilsētas vidusskolu, Grundzāles pamatskolu un citas Latvijas skolas. Pirmo reizi sacensībās piedalījās skolēni no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas un Strenču novada vidusskolas.

Strenču vidusskolu ziemas skolēnu čempionātā Siguldā pārstāvēja Kārlis Švēde, V12 grupā ierindojoties 15. vietā. Savukārt no Grundzāles pamatskolas uz Siguldu devās deviņi sporta skolotāja Māra Stabiņa audzēkņi. Grundzālieši arī iepriekšējās ziemās ir piedalījušies “S!-Fischer ziemas skolēnu čempionātā”. “Šoreiz ļoti svarīgi bija iesildīties bez sniega, jo distance bija tikai 200 metru – super sprints. Tas nozīmē, ka jau no pirmās sekundes bija jābūt ekskluzīvam ātrumam, nevienā brīdī nedrīkstēja kļūdīties, kur nu vēl nokrist. Elza Lucāne 2. vietu izcīnīja astoņu meiteņu konkurencē, pirmās vietas ieguvējai zaudējot tikai 1,49 sekundes. Šis ir pirmais Grundzāles pamatskolas slēpotāju panākums šo sacensību vēsturē, par ko esmu ļoti gandarīts. Atšķirībā no siguldiešiem un madoniešiem pie mums šogad nav sniega, tāpēc arī neesam slēpojuši. Elza ir īpaša ar to, ka jau kopš pirmās klases meitenei slēpošana padevās daudz labāk kā vienaudzēm. Te nostrādāja ieliktie pamati no mazotnes. Šis ir tehniskais sporta veids, tāpēc nozīme ir arī inventāram,” “Ziemeļlatvijai” stāsta Grund­zāles pamatskolas sporta skolotājs Māris Stabiņš.

E. Lucāne, tāpat kā vairākums Grundzāles pamatskolas slēpotāju, startēja ar slēpošanas inventāru, kas iegādāts Smiltenes novada orientēšanās kluba “Azimuts” īstenotā projekta “Inventāra iegāde orientēšanās, distanču slēpošanas un orientēšanās ar slēpēm popularizēšanai un attīstīšanai Grundzāles pagastā” ietvaros.

M. Stabiņš atklāj, ka šī bija lieliska iespēja Grundzāles pamatskolas skolēniem sacensties ar slēpotājiem no Madonas, Siguldas un Priekuļiem, kuriem infrastruktūra ļauj trenēties daudz biežāk. “Ir labi sevi apliecināt spēcīgu slēpotāju vidū, jo sacensībās piedalījās arī bērni, kuri startējuši pasaulē,” piebilst M. Stabiņš.

Šoziem silto laika apstākļu dēļ čempionāta norise tika saīsināta no četriem uz diviem posmiem. Noslēdzošais “S!-Fischer Ziemas skolēnu čempionāta 2020” otrais posms plānots 28. februārī slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis”. Otrā posma distanču garumi, norises laiki un vieta tiks precizēta atkarībā no sniega apstākļiem. Grundzālieši plāno piedalīties arī otrajā posmā, tikai nedaudz citādākā sastāvā.

Jāpiebilst, ka sacensību seriālā skolēni sacenšas par kopvērtējuma galveno balvu – dāvanu karti 1500 eiro apmērā slēpošanas inventāra iegādei no “Fischer Latvia”. Pasākuma mērķis ir popularizēt distanču slēpošanas sporta veidu skolēnu vidū, nosakot spēcīgākās vispārizglītojošās Latvijas skolas distanču slēpošanā, kā arī veicināt lietderīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu skolēnu vidū.