Grundzālietis Artūrs Pauliņš Latvijas izlases sastāvā startēs Pasaules čempionātā Norvēģijā

No 13. līdz 17. augustam Norvēģijas dienvidos, Sarpsborgas pilsētā tiks noskaidroti 2019. gada pasaulē labākie orientieristi. Šis čempionāts būs īpašs, jo pirmoreiz godalgas tiks sadalītas tikai meža distancēs.

Pasaules čempionāts (PČ) šogad izaicinās ar skarbu un fiziski smagu apvidu Ostfoldas apriņķī, kur dalībniekiem būs jānavigē caur dažāda izmēra un skrienamības purviem, klintīm, stāvām nogāzēm ar augstiem mellenājiem un viršiem. Tam līdzīga Latvijā praktiski nekā nav, taču Artūrs ir aizvadījis treniņnometnes Norvēģijā un iepazinies ar apvidus īpatnībām.

Artūrs startēs visās distancēs.





Čempionāta programma:

13. augusts - vidējās distances kvalifikācija

14. augusts - garā distance

16. augusts - vidējās distances fināls

17. augusts - stafete





Pirms gada Latvijā aizvadītais Pasaules čempionāts orientēšanās sportā bija pēdējais tradicionālajā formātā, ietverot gan sprintus, gan meža distances. Nākamnedēļ Norvēģijā pasaules čempionu tituli tiks izcīnīti garajā un vidējā distancē, kā arī stafetē. Formāta maiņas dēļ tiek atgriezta arī vidējās distances kvalifikācija, tāpēc visām valstīm šajā distancē ir trīs starta vietas gan vīriešiem, gan sievietēm. Garajā distancē vietu skaitu joprojām nosaka pēc divīzijām, kurās valstis ierindojas pēc iepriekšējo divu gadu PČ rezultātiem, tādēļ garākajā distancē Latviju pārstāvēs divi vīrieši un trīs sievietes. Latvijas izlase uz Norvēģiju devās 10. augustā, taču pirmie starti paredzēti 13. augustā.

Līdz šim labākie rezultāti individuālajās distancēs Artūram ir sasniegti tieši meža distancēs pēdējos divos gados. Tie ir 20.vieta garajā distancē Igaunijā 2017.gadā un 30. vieta garajā distancē Latvijā 2018. gadā.

Visās sacensību dienās būs pieejami tiešsaistes rezultāti un GPS sekošana, kā arī televīzijas tiešraide. Vidējās distances kvalifikācijā darbosies bezmaksas tiešraide tikai no arēnas, savukārt no visām fināla sacensībām un stafetes būs pieejama pilna servisa tiešraide. Biļete visām čempionāta dienām maksās 10 eiro un to varēs iegādāties šeit.

Visa informācija par sacensībām pieejama Pasaules čempionāta oficiālajā mājaslapā.