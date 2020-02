Hokeja komada "Vijciems" sāk ar uzvaru

Vidzemes atklātajā čempionātā hokejā aizvadīta pirmā izslēgšanas posma spēle starp HK “Vijciems” un HK “Ledus Vilki”, kurā vijciemieši bija pārāki ar rezultātu 3:2.

Sākums veiksmīgs. Ja 20. februārī nākamajā spēlē mūsu komanda uzvarēs, tad vijciemiešiem pavērsies ceļš uz finālu pret čempionāta līderi HK “Woltec”.

Aizvadītajā spēlē 2. trešdaļā vārtus guva Lauris Dancis un Klāvs Bošs, izvirzot savu komandu vadībā ar 2:0. Tiesa, 23. minūtē pretinieki vienus vārtus atguva un tā ar minimālu pārsvaru vijciemieši noslēdza šo trešdaļu. Trešā perioda sākumā HK “Ledus Vilki” panāk izlīdzinājumu, taču vijciemieši pēc divām minūtēm gūst šajā spēlē pēdējos, tātad uzvaras vārtus. Tos pēc Klāva Boša piespēles iemeta Ingars Čakārnis. Par labāko spēlētāju mūsu komandā atzīts Klāvs Bošs. Metienu attiecība pa vārtiem līdzīga – 28:27 vijciemiešu labā.

Čempionāta 2. līgā diemžēl zaudējumus piedzīvoja abas Smiltenes komandas. HK “Smiltene ‘09” piekāpās HK “Skorpions” ar rezultātu 5:2, bet “Smiltenes Vanagi” atzina HK “Inflekss” pārākumu ar 4:2. Čempionāta tabulā vietu sadalījumā izmaiņu nav. Pēc aizvadītām 17 spēlēm HK “Smiltenes Vanagi” atrodas otrajā vietā, atpaliekot no “Inflekss” par septiņiem punktiem, kas sezonā savācis 40 punktus. Savukārt “Smiltene ‘09” atrodas ceturtajā vietā ar 28 punktiem, atpaliekot no HK “Sigulda”, kas sezonas laikā savākusi 33 punktus. Siguldieši tikai pēc papildu rādītājiem atpaliek no HK “Smiltenes Vanagi”. Nākamā spēle starp abām šīm komandām notiks 22. februārī, un tās uzvarētājs čempionāta tabulā nostiprināsies otrajā vietā.

Veterānu līgā 45+ trīs vadošās komandas cita no citas atrodas pieklājīgā attālumā. Pēc aizvadītām 16 spēlēm līdere ar 42 punktiem ir HK “Tartu Dinamo”. Par 10 punktiem atpaliek HK “Seda”, kas savukārt par tikpat daudz punktiem apsteidz trešajā vietā esošo HK “Skorpions”. Šajā līgā rezultatīvākais spēlētājs ar 34 punktiem (18+16) ir igaunis Marko Saksings, bet sedēnietis Uģis Melbārdis ar 30 punktiem (9+21) atrodas otrajā vietā.