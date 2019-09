Jaunie braucēji aicināti piedalīties Smiltenes kausa riteņbraukšanā bērnu braucienos

Svētdien pulksten 11:00 Kalnamuižā iepretim Smiltenes muižas ēkai norisināsies Smiltenes kausa riteņbraukšanā “Velolifestyle” bērnu braucieni. Tajos bezmaksas piedalīties aicināti visi velo cienītāji no 3 – 10 gadu vecumam. Lielāki bērni laipni lūgti piedalīties 12 kilometru garajā “AL Mežs” Tautas un leģendu braucienā, kas sāksies pulksten 14:30. Pieteikšanās sacensību norises vietā būs atvērta no pulksten 09:00.

Smiltenes kauss riteņbraukšanā, kas tiek atjaunots pēc 15 gadu pārtraukuma, domāts visa vecuma un meistarības aktīvās atpūtas cienītājiem. Organizatori īpaši padomājuši par jaunākajiem braucējiem, rīkojot “Velolifestyle” bērnu sacensības.

Bērnu braucieni notiks pie Smiltenes muižas ēkas, Kalnamuižā 1. Atkarībā no vecuma grupas, tiks veikti no 1 – 5 apļiem. Visi dalībnieki saņems gardas un spēcinošas balvas no “Piebalgas” orģinālā kvasa un citiem labvēļiem. Dalībnieki tiks vērtēti sekojošās vecuma grupās:

2015. gadā dzimušie un jaunāki

2013. – 2014. gadā dzimušie

2011 – 2012. gadā dzimušie

2009. – 2010. gadā dzimušie

Pārējie jaunie riteņbraucēji, kuriem nav LRF licences, laipni lūgti piedalīties 12 kilometru garajā “AL Mežs” Tautas un leģendu braucienā, kas sāksies pulksten 14:30.

Iepriekšējā pieteikšanās bērnu braucieniem, “Cerību kausam”, “Elkor – Giant” Latvijas kausa finālposmam un “AL Mežs” Tautas un leģendu braucienam noslēdzas ceturtdien, 12. septembrī, pulksten 23:59. Pieteikties būs iespējams arī sacensību norises vietā no pulksten 09:00. Dalības bezmaksas, bet vienīgais noteikums ir velo aizsargķivere.

Smiltenes kausa riteņbraukšanā dienas plāns – 15. septembris

09:00 – Reģistrācija

10:00 – Cerību kausa braucienu sākums

11:00 – Velolifestyle bērnu velo sacensības

12:00 – Velolifestyle bērnu velo sacensību apbalvošana

13:00 – Elkor – Giant Latvijas kausa finālposms

14:30 – AL Mežs Tautas un leģendu brauciens

15:30 – Kultūras programma un lielā apbalvošana