Komanda “Smiltene” – labākā pašu mājās sarīkotā starptautiskā basketbola turnīrā

Ar uzvaru starptautiskā basketbola turnīrā “Rudens 2019”, turklāt pašu mājās, var lepoties Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS) meiteņu komanda “Smiltene” (2006. – 2007.).

Trenera Dzintara Ziediņa audzēknes pamatturnīrā pārliecinoši uzveica visas pretinieču komandas un bija labākās arī finālspēlē, tādējādi iegūstot uzvarētāju kausu un zelta medaļas.

Starptautiskas sacensības basketbolā 2006. – 2007. gadā dzimušajām meitenēm un 2007. gadā dzimušajiem zēniem 6. un 7. septembrī sarīkoja Smiltenes BJSS sadarbībā ar basketbola klubu “Smiltene”. Ieradās komandas no Latvijas, Igaunijas un Krievijas.

Šādi turnīri Smiltenes BJSS ir tradīcija vairāku gadu garumā. Smiltenes sporta skolas direktors Ivars Joksts to vērtē kā labu iesildīšanos pirms drīzumā gaidāmajām Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēlēm, iegūstot sacensību pieredzi papildus treniņos ieguldītajam darbam.

“Šajā turnīrā komandas bija samērā līdzīgas. Spēles bija interesantas un aizraujošas. Līdz pēdējai sekundei nevarēja zināt, kurš uzvarēs,” teic Ivars Joksts.

Meiteņu grupā sacentās četras komandas: divas no Latvijas (Smiltenes un Cēsīm), viena no Igaunijas (Narvas), viena no Krievijas (Pleskavas).

Komanda “Smiltene” uzvarēja tās visas: pamatturnīrā apspēlēja Igaunijas komandu ar rezultātu 30:17, Krievijas komandu ar 52:5; otru Latvijas komandu no Cēsīm – ar 35:18, bet finālā sīvā cīņā atkal pieveica pretinieces no Igaunijas ar 30:16. Katra spēle ilga 4 x 7 minūtes.

Trenerim Dzintaram Ziediņam par komandas uzvaru ir milzīgs prieks, jo turnīrā tā spēlēja novājinātā sastāvā. “Vairākas meitenes veselības problēmu dēļ nevarēja piedalīties turnīrā. Negribējām riskēt ar viņu veselību nākotnes vārdā, tāpēc spēles aizvadījām tikai septiņu cilvēku sastāvā – ar piecām spēlētājām un divām rezervistēm. Situācijā, kad pretiniekiem bija lielāka rotācija, meitenes izturēja un parādīja labāko sniegumu,” Dz. Ziediņš uzteic savas audzēknes.

Komandā spēlēja: Eimija Muižniece, Vikija Mihlenova, Elvita Kurilika, Līva Ragovska, Laura Vilka, Annija Sīpola, Undīne Ģēvele. Epizodiski laukumā izgāja Evelīna Marija Beitāne un Paula Ozoliņa.

Zēnu grupā sacentās septiņas komandas: piecas no Latvijas un divas no Igaunijas.

“Mūsējie bija pārāk viesmīlīgi un palika pēdējie. Vienā spēlē viņi otrajā pagarinājumā zaudēja un tālāk bija jāspēlē par 5. – 7. vietu,” informē I. Joksts.