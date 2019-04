Latvijas lielākā bērnu un jaunatnes šosejas riteņbraukšanas sacensību seriālā "Cerību kauss" 1. posmā godalgotās vietas izcīna divas smiltenietes

Dobeles pusē esošajā Apguldē ar individuālā brauciena sacensībām sākusies jaunā “Cerību kausa” izcīņas sezona šosejas riteņbraukšanā. Jauniešu puišu grupā dramatiskā neklātienes cīņā triumfēja “RRS/ Purvciems” sportists Mārtiņš Maslovs, C grupā zēniem pārliecinoši uzvarēja Artūrs Nummurs, kamēr citās grupās no Latvijas braucējiem pie uzvarām tika arī – Līva Šlosberga, Georgs Tjumins un Santa Sanija Jurgena.

Turpinot sekmīgās tradīcijas, Latvijas bērnu un jaunatnes šosejas riteņbraukšanas sacensību seriāls “Cerību kauss” startēja ar individuālā brauciena sacensībām Dobeles pusē kopā “Dobeles dzirnavnieks” kausa 1. posmu. Sacensības kopumā pulcēja vairāk nekā 270 sportistus no Latvijas un Lietuvas. D grupas sportisti sacentās 5 kilometru distancē, bet pārējie veica 10 kilometru garu distanci.

B grupā jauniešiem par uzvaru sacentās 43 dalībnieki. Spraigā neklātienes cīņā labāko laiku sasniedza “RRS/ Purvciems” komandas pārstāvis Mārtiņš Maslovs. Trenera Jāņa Krišlauka audzēkņa laiks – 13 minūtes un 59 sekundes. Tikai 1 sekundi viņam zaudēja un otro vietu izcīnīja “Belo CP/ RRS” sportists Matīss Kalveršs. Tikmēr uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena kāpa Maslova komandas biedrs Toms Ustups (+00:00:05).

C grupā zēniem, kur balvas sarūpēja arī Latvijas profesionālais šosejas riteņbraucējs Emīls Liepiņš, pārliecinoši uzvarēja “RRS/ Purvciems” riteņbraucējs Artūrs Nummurs (14:39). Viņš tuvāko sekotāju Kristupas Mikuti no Lietuvas apsteidza par 43 sekundēm. Trešo laiku sasniedza Lavrs Sipovičs (“RRS/ Purvciems”), kurš Nummuram piekāpās par 1 minūti un 3 sekundēm.

A grupām juniorēm nepārspēta palika “Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree” komandas pārstāve Santa Sanija Jurgena. Ķekavas sporta skolas audzēknes laiks trasē – 14 minūtes un 55 sekundes. Otrā vieta lietuvietei Gabijai Gustaitei (+00:00:34), kamēr vietu uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena ieņēma “Velolifestyle/ Smiltenes BJSS” riteņbraucēja Nadīna Kučere (+00:00:46). B grupā jaunietēm dubultuzvara Lietuvas sportistēm - Gustei Stanišauskatei (15:37) un Grētai Baskeviciutei (16:18). Labākā no latvietēm bija Kitija Siltumēna, kurai trešā pozīcija (16:21).

C grupā meitenēm uzvarēja Lietuvas riteņbraucēja Skaiste Mikaušaiskaite (17:06). Otro laiku sasniedza smilteniete Klinta Zvejniece (17:53), bet trešā vieta Alisei Milčai no “RRS/ Dzirciems” (17:59).

D grupā zēniem 17 sportistu konkurencē ļoti pārliecinoši uzvarēja Georgs Tjumins (10:56) no “RRS/ Purvciems”). Trasē viņš pavadīja 10 minūtes un 56 sekundes. Otro vietu ieguva Helvijs Kancers no “Belo CP/ RRS” (11:40), kamēr trijnieku noslēdza “RRS/ Dzirciems” velosportists Alvils Pētersons. (11:46). D meiteņu grupā pirmā vieta Līvai Šlosbergai (11:36), otrā vieta viņas komandas biedrenei no “RRS/ Dzirciems” Laurai Klismetei (12:40). Uz goda pjedestāla trešā pakāpiena kāpa Katrīna Amanda Kozlovska no “RRS/ Dzirciems” (13:42).

Pēc finiša ikviens dalībnieks saņēma gardo un veselīgo “Piebalgas Orģinālo kvasu”, kas šajā sezonā kopā ar “Cerību kausa” dalībniekiem būs katrā posmā.

Nākamais “Cerību kausa” posms notiks 11. maijā, kad gaidāms vērienīgais “Cēsu velofestivāls”.