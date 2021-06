Latvijas veloentuziastu grupa – virtuālajā “Tartu ratarallijā”

Aizvadītajā nedēļā notika tradicionālais “Tartu ratarallijs”, kurš šogad tika pielāgots mūsdienu prasībām – virtuāli, tajā piedalījās arī veloentuziastu grupa no Latvijas, laikrakstam “Ziemeļlatvija” pastāstīja Valkas sporta entuziasts Andris Dainis.

“Ratarallijs ir šosejas riteņbraukšanas sacensības, kas ir otrais pēc nozīmīguma lielākais Tartu sporta notikums aiz slēpošanas maratona,” par sacensībām stāsta A. Dainis. “Līdz šim sacensības parasti sākās pie Tartu akvaparka, meta 128 kilometru loku pa Dienvid­igauniju, un noslēdzās turpat Tartu. Šogad, ņemot vērā situāciju ar pandēmiju, igauņi sacensības rīkoja virtuāli – ikvienam bija iespēja nobraukt distanci tur, kur viņš dzīvo, atsūtot organizētājiem rezultātu un trases distanci.”

Andra Daiņa un citu velobraukšanas entuziastu grupa no Valkas, Gulbenes un Madonas deviņu vīru sastāvā savus 128 kilometrus, ievērojot visas epidemioloģiskās prasības, mēroja pa Latvijas un Igaunijas teritoriju, veicot apli no Valkas, cauri Rūjienai, Karksi-Nuijai un Valgai.

“Mūsu entuziastu grupā bija apvienota gan pieredze, gan jaunība. Man šīs bija jau 29. ratarallija sacensības, bija mūsu vienībā arī tādi, kam dalības skaits ir tuvu 20 reizēm, bija, kam mazāk,” par entuziastu grupu stāsta A. Dainis. “Jāuzslavē igauņi, kas veiksmīgi pielāgojās apstākļiem un, veidojot virtuālas sacīkstes, deva cilvēkiem iespēju sportot, izkustēties un piekopt veselīgu dzīvesveidu. Šajās sacensībās netiek sadalītas vietas, tas ir veids, kā labi un sportiski pavadīt laiku.”

Kopumā sacensībās vairākās grupās piedalījās apmēram 2500 dalībnieku – 25 kilometru distanci veica 334 dalībnieki, 58 kilometru – 704, 128 kilometru – 578. Bija arī īsākas distances bērnu un jauniešu ieskaitē. Lielākā daļa, aptuveni 95 procenti, dalībnieku bija no Igaunijas, taču rezultātus iesūtījuši veloentuziasti ne tikai no Latvijas, bet arī no Austrālijas un ASV.