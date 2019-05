Meiteņu basketbola komanda kausu no Zviedrijas aizved uz Smilteni

Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS) meiteņu basketbola komanda “Smiltene” (2006. - 2007. dzimšanas gads) izcīnījusi savā grupā uzvaru kopvērtējumā starptautiskā basketbola turnīrā “Lampe Challenge 2019”, kas notika Zviedrijā, Stokhomā.

Šajā meiteņu 06 Open grupā sacentās astoņas komandas – viena no Latvijas, viena no Spānijas, bet pārējās no Zviedrijas, kas visas vispirms tika sadalītas divās apakšgrupās.

Komanda “Smiltene” savā apakšgrupā visās trijās spēlēs apspēlēja zviedrietes, uzvarot ar rezultātu 34:29, 59:19 un 41:37, un nopelnīja ceļazīmi uz finālu, kur uzvarēja Zviedrijas komandu “AIK Basket Yellow” ar rezultātu 57:24. “33 punktu pārsvaru kāds varbūt sauc par pretinieka sagrāvi, bet sākums finālspēlei bija ļoti grūts. Vēlāk aizgāja metieni, nostrādājām aizsardzībā un sākām spēlēt kārtīgu komandas spēli,” savas audzēknes uzteic komandas treneris Dzintars Ziediņš.

Komandā “Smiltene” spēlēja: Eimija Muižniece, Vikija Mihlenova, Elvita Kurilika, Evelīna Marija Beitāne, Džeina Ikkerte (komandas kapteine), Līva Ragovska. Laura Vilka, Evelīna Daldere, Annija Sīpola un Undīne Ģēvele.

“Pirmā spēle bija ļoti sīva, bijām priekšā tikai par pieciem punktiem, tāpat – arī trešā spēle, kad uzvarējām ar četru punktu pārsvaru. Bet otrajā un ceturtajā spēlē mums bija liels pārsvars. Spēlējām komandas spēli, nevis pa vienai. Spēcīgākas esam uzbrukumā. Metam arī trīspunktu metienus. Fināla spēlē Džeina iemeta pat trīs tādus,” stāsta komandas basketbolistes.

Treneris Dz. Ziediņš teic paldies par atbalstu Smiltenes BJSS un komandas sponsoriem: uzņēmumiem SIA “ASE”, “Vidzemīte”, “Palsmane”, “Vudlande” un “Ziķeri” un kooperatīvam “VAKS”.

Basketbola turnīrā “Lampe Challenge” Dz.Ziediņa trenētā Smiltenes BJSS meiteņu komanda piedalījās trešo gadu pēc kārtas, iepriekš izcīnot 2. un 3. vietu. “Savulaik Smiltenes BJSS saņēma uzaicinājumu piedalīties šajās sacensībās. Meitenēm tā ir vērtīga spēļu pieredze un lielisks veids, kā noslēgt sacensību sezonu. Vasarā meitenes strādās nometnēs. Ceram uz sponsoru atbalstu, lai varētu piesaistīt speciālistus,” piebilst treneris.