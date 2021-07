Nedēļas nogalē – “Smiltenes triatlons”

Svētdien, 11. jūlijā, Smiltenē pie Tepera ezera jau ceturto gadu norisināsies “Smiltenes triatlons”. Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, organizatori pasākumu sola tikpat iespaidīgu kā pērn. Arī šajā vasarā būs iespēja vērot Latvijas čempionāta dalībniekus vidējā un sprinta distancē. Vēl interesentiem ir iespēja reģistrēties tautas, bērnu un stafešu triatlonam.

Sporta notikumu otro gadu organizē Smiltenes novada sporta centrs sadarbībā ar Valmieras sporta klubu “Burkānciems & Co”. Viens no “Smiltenes triatlona” rīkotājiem smiltenietis Vairis Krauklis informē, ka sacensības svētdien sāksies jau no rīta un turpināsies visas dienas garumā. Sacensību centrā, pilsētas stadionā, skatītāji varēs iekļūt tikai no Tepera ezera puses, uzrādot Covid sertifikātu, savukārt publiskajās vietās – pie ezera, parkā vai Niedrāja ceļa – sacensību norisi, ievērojot distanci, varēs vērot ikviens interesents. Plašāk par distancēm, reģistrāciju un dienas programmu var uzzināt mājaslapā smiltenestriatlons.lv.

Autovadītāju vērībai, 11. jūlijā jau no rīta ceļu satiksmei būs slēgts Niedrāja ceļš, kas ved gar sacensību centru līdz pat “Spiciera ceļam”. V. Krauklis aicina iedzīvotājus, kuri svētdien ieplānojuši atpūtu pie Niedrāja, uz ezeru nokļūt, braucot caur Silvu. Savukārt uz Strenču ceļa autovadītāji aicināti respektēt sacensību dalībniekus, kuri devušies distancē.