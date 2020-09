Notiks tradicionālais “8 CBR kauss”

Šoruden Smiltenes novada orientēšanās klubs “Azimuts” par tradicionālo sacensību “8 CBR kauss” norises vietu izvēlējies Apes novada Gaujienas pagastu. Pavisam jaunā apvidū, kur karti zīmējis pašmāju elites sportists Ilgvars Caune, dalībnieki distancēs dosies jau 12. septembrī. Starts tiks dots pulksten 12.



OK “Azimuts” vadītājs Aldis Lapiņš laikrakstam stāsta, ka reģistrācija sacensībām ir noslēgusies. Dalību “8 CBR kausā” orientēšanās sportā apstiprinājuši gandrīz simts dalībnieki. “Pārskatot sarakstu, ar prieku paziņoju, ka būs daudz bērnu. Priecē katrs jaunais, kas vēlas pilnveidot orientēšanās prasmes un šoreiz to varēs darīt pavisam svaigā vietā “Latvijas valsts mežu” teritorijā,” teic A. Lapiņš.

Balvas labākajiem distanču veicējiem būs sarūpējis viens no Latvijā senākajiem un lielākajiem ceļu un tiltu būves uzņēmumiem SIA “8 CBR”, balvās izvēloties vietējo ražotāju produktus. Šoruden no “Amberfarm”, kas nodarbojas ar smilts­ērkšķu audzēšanu un pārstrādi.

Sestdien marķējums 6,3 kilometru garumā uz sacensību centru sāksies no Vidzemes šosejas autobusu pieturas “Tilderi”.

“Ziemeļlatvija” noskaidroja, ka OK “Azimuts” gatavojas arī sacensībām “Azimuta rudens maratons”, kas 17. oktobrī notiks Grundzāles pagastā, atpūtas kompleksā “Trīssaliņas”. Savukārt 18. novembrī par godu Smiltenes simtgadei plānotas īpašas orientēšanās sacensības, kurās būs iekļauti simts kontrolpunkti.