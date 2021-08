Novērtē iespēju gūt spēļu pieredzi

Pēc laukumos pie Tepera ezera Smiltenē ik pirmdienas vakaru izspēlētām sešām kārtām šo pirmdien, 26. jūlijā, noslēdzās “Dāmu turnīrs Smiltenē” pludmales volejbolā.

Sacensībās piedalījās 18 komandas – no Rīgas, Gulbenes, Strenčiem, Valmieras un Smiltenes novada.

Kopvērtējumā tika apbalvotas sešas labākās, ņemot vērā to rezultātus piecās labākajās kārtās no sešām.

Spēles uz augstu likmi

Turnīra pēdējā kārtā tika izspēlēts arī “Apakšiņu konkurss”, kurā kausu izcīnīja Elīna Elizabete Runce no Valmieras komandas “Sarkanbloķes”.

Turnīra galvenā tiesnese Zanda Beitika informē, ka uzvarētāju liktenis kopvērtējumā izšķīrās sacensību pēdējā kārtā, jo divām komandām (“Sarkanbloķes” un “Kellija”) bija vienāds punktu skaits. Šajā kārtā bija divas apakšgrupas, tajās no katras grupas divas labākās komandas spēlēja “krustu”: “Kellija” – pret “Mēs”, “Sarkanbloķes” – pret “Meka”. “Kellija” zaudēja un tālāk turpināja cīņu par 3.–4. vietu pēdējā kārtā, bet otrajā spēlē Smiltenes komanda “Meka” uzvarēja Valmieras komandu “Sarkanbloķes”, kas bija patīkams pārsteigums, vērtē Zanda Beitika.

Spēlē par 3.–4. vietu cīnījās “Kellija” un “Sarkanbloķes”. “Šīs komandas jau tikās apakšgrupu spēlē. Toreiz uzvarēja “Sarkanbloķes” ar rezultātu 15:5. Smiltenietēm tagad bija otra iespēja cīnīties vēlreiz pret Valmieras komandu uz augstu likmi, jo, kura komanda izcīna augstāku vietu šajā sestajā kārtā, tā uzvarēs turnīru. Spēle noslēdzās ar komandas “Kellija” uzvaru ar rezultātu 21:10,” komentē Zanda Beitika.

Sestās kārtas finālā sacentās komandas “Meka” un “Mēs”. Ar rezultātu 21:7 uzvarēja komanda “Mēs”.

Turnīra galvenā tiesnese teic paldies Smiltenes novada domei par specbalvām, kā arī brīvprātīgajiem palīgiem, proti, Kristeram Purviņam un Kristeram Rozītam, kuri paši pieteicās tiesāt spēles.

“Tiksimies nākamajā dāmu pludmales volejbola turnīrā, kas notiks katru pirmdienu pulksten 18.30 Tepera laukumos, sākot no 2. augusta. Būs četras kārtas, no tām kopvērtējumā vērtēs trīs labākās,” informē Zanda Beitika.

Attālums sportošanai nav šķērslis

Tā ir ļoti laba spēļu pieredze, “Ziemeļlatvijai” sarīkoto “Dāmu turnīru Smiltenē” uzteic visas aptaujātās pludmales volejbolistes.

“Mums ir prieks, ka Zanda (Beitika – redakcijas piezīme) ir tik uzņēmīga, to visu organizē un velta tam vasaru. Bez viņas šāda turnīra nebūtu,” domā turnīra uzvarētājas Una Kalnīte un Elza Gruzdiņa no Smiltenes komandas “Kellija”. Priecīgas par iespēju sportot viņas piedalījās visās sešās turnīra kārtās. Una pat katru pirmdienas vakaru brauca uz spēlēm Smiltenē no Rīgas, kur dzīvo un strādā.

Turnīra uzvarētājām ir liela pieredze pludmales volejbolā, taču par uzvaru kopvērtējumā viņas ir pārsteigtas un secina, ka pirmā vieta sasniegta, pateicoties stabilam sniegumam visās kārtās, nevis tajās izcīnītām ļoti augstām vietām. “Smiltenē ir daudz meiteņu komandu, un meitenes kļūst arvien labākas, ir ātras un spēcīgas. Mums kļūst arvien grūtāk tikt viņām līdzi,” atzīst Elza un Una.

Pašas sevi viņas dēvē arī par mediķu komandu: Elza ir ārste – rezidente Vidzemes slimnīcā, Una – fizioterapeite klīnikā “Fiziocentrs”.

Otrās vietas ieguvējas, komandas “Sarkanbloķes” spēlētājas Sabīne Bitmane un Elīna Elizabete Runce trenējas volejbolā Valmieras Bērnu sporta skolā un arī ir iepriecinātas par iespēju Smiltenē uzspēlēt pludmales volejbolu. “Dāmu turnīrs Smiltenē” viņām šovasar ir pirmās sacensības.

“Smiltenē ir konkurence. Ir, ar ko pacīnīties. Pārējās meitenes spēlē ļoti labi,” vērtē Elīna Elizabete Runce. Smiltenes turnīrā pludmales volejbolā viņa piedalījās jau iepriekšējā vasarā, bet ar citu komandas biedreni.

Trešās vietas ieguvējas Patrīcija Storķe un Estere Liepa (komanda “Liepa/Storķe”) ir no Rīgas un trenējas pludmales volejbolā, šovasar sacenšas arī Latvijas čempionātā.

“Smiltenē agrāk nebijām spēlējušas. Braucām, lai iegūtu lielāku spēļu pieredzi,” stāsta pusaudzes.

Rezultāti

1. vieta “Kellija” (Elza Gruzdiņa, Una Kalnīte), Smiltene

2. vieta “Sarkanbloķes” (Sabīne Bitmane, Elīna Elizabete Runce), Valmiera

3. vieta “Liepa/Storķe” (Patrīcija Storķe, Estere Liepa), Rīga

4. vieta “Meka” (Katrīna Rozīte, Megija Dzene), Smiltene

5. vieta “LīLī” (Līga Osma, Līva Anderšmite), Smiltene

6. vieta “Neparedzamās” (Laine Osma, Sanija Strauja), Smiltene