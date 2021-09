Oktobra sākumā notiks tautas skrējiens “Smiltenes apļi”

Svētdien, 3. oktobrī, plkst. 12.00, Smiltenē norisināsies ikgadējais tautas skrējiens “Smiltenes apļi”. Dalībniekiem, atkarībā no savas vecuma grupas, jāveic 3,3 km, 6,6 km vai 9,9 km garas distances.

“Smiltenes apļi” ir viens no Latvijas tradīcijām bagātākajiem ikgadējiem tautas skrējējiem. Allaž tas pulcē gan dažādu paaudžu vietējā novada skrējējus, gan arī dalībniekus no citiem novadiem un pilsētām. Skrējiens tradicionāli notiek aktīvās skriešanas sezonas noslēgumā.

Sacensību pamataplis būs 3,3 kilometru garš. Atkarībā no vecuma un meistarības grupām, skrēji to veiks no vienas līdz trim reizēm. Kopējais starts tiks dots pulksten 12:00. Starta un finiša vieta atradīsies pie Smiltenes mūzikas skolas- Pils iela 3. Dalībniekiem iespējams veikt iepriekšēju pieteikšanos elektroniski – evid.lv/apli, sūtīt pieteikumu uz e-pastu: [email protected] vai arī pieteikties sacensību dienā – sekretariātā līdz plkst. 11.00. Dalības maksa bērniem un jauniešiem līdz S18/V18 vecuma grupām un pensionāriem ir EUR 0,50 un pieaugušajiem EUR 1,50.

Dalībnieki startē sekojošās vecuma grupās un distancēs:

V/S10 – 1 aplis

V/S12 – 1 aplis

V/S15 – 1 aplis

S18 – 1 aplis

S40 – 2 apļi

S40+ – 2 apļi

V18 – 2 apļi

V55 – 2 apļi

V55+ – 2 apļi

V35 – 3 apļi

V45 – 3 apļi

* S-18 un V-18 grupu dalībniekiem ir iespējams pieteikties attiecīgi S-40 un V-35 grupās un šo grupu konkurencē veikt garāku distanci.

Skrējienu organizē Smiltenes sporta centrs. Sacensību galvenais tiesnesis Guntars Markss.

Privātuma politika – Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai, publicēšanai mājaslapā www.smiltenesnovads.lv, Latvijas medijos un sociālajos portālos. Ja dalībnieks nevēlas, lai viņa foto tiktu publicēts, viņš par to līdz sacensību sākumam informē organizatorus pa e-pastu: [email protected]