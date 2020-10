Orientēšanās sacensībām “Azimuts” – pēdējā kārta

Trešdien, 7. oktobrī, Smiltenes novada atpūtas bāzē "Slīpi" notiks orientēšanās sacensību "Azimuts 2020" 45. sezonas noslēdzošā, devītā, kārta. Starta laiks no pulksten 16 līdz 19.

OK "Azimuts" vadītājs Aldis Lapiņš aicina ne vien uz pēdējo kārtu, bet arī 17. oktobrī gaidāmo "Azimuta Rudens maratonu", kas notiks Grundzāles pagastā, atpūtas kompleksā "Trīssaliņas". Sacensībās tiek aicināti piedalīties dalībnieki no Vidzemes novadiem, kā arī attālāku novadu un pilsētu garāku distanču cienītāji. Distanču garumi būs no četriem līdz 16 kilometriem atkarībā no dalībnieku vecuma.

Pieteikties "Azimuta Rudens maratonam" var līdz 13. oktobrim, aizpildot pieteikuma veidlapu internetā – Latvijas Orientēšanās federācijas sistēmā. No 15. oktobra pieteikšanās tikai uz vakantajām vietām, kuru skaits būs ierobežots.