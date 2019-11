Orientēšanās sacensības “Grundzāles nakts” jau šovakar!

Lāčplēša dienu, 11. novembri, Grundzāle tradicionāli atzīmēs ar svētku nedēļai veltītām orientēšanās sacensībām “Grund­zāles nakts”. Audzināt Latvijas jaunatni patriotisma garā uzticīgu savai valstij, veicināt morāli stipras jaunatnes veidošanu var dažādi. Arī šādi, kā pamatā ir aizgūtā ideja no kaimiņiem Gaujienā.

“Sen atpakaļ no Grundzāles braucām 11. novembrī uz Gaujienu, kur notika šādas sacensības. Tad pēkšņi gaujienieši tās vairs nerīkoja. Kāpēc gan nepārņemt? Tolaik mans bijušais audzēknis Nauris strādāja bankā un varēja sarūpēt dāvaniņas dalībniekiem. Atlika vien rīkot mačus. Ik gadu tajos piedalās no 35 līdz 50 dalībnieku. Sacensības ir interesantas ar to, ka tas ir sprints naktī ciemata teritorijā, nevis pa mežu. Kā jau katru gadu, arī šoreiz sacensību centrs atradīsies Grundzāles pamatskolas sporta zālē. Pirms starta pamatskolas direktore nedaudz pastāsta par Latvijas vēsturi un tad jau dalībnieki dodas distancēs. Lai negadītos kā Artūram Pauliņam, aicinu visus dalībniekus pirms sacensībām uzlādēt lukturīšus,” laikrakstam saka sacensību “Grundzāles nakts” rīkotājs Māris Stabiņš.

Atkarībā no dalībnieku vecuma sacensībās tiem būs jāveic kilometru līdz 4,5 kilometru gara distance. Reģistrēties var arī ģimeņu grupa izvēles distancē. Komandā no ģimenes vismaz trīs cilvēki, distance jāveic visiem kopā. Jābūt vismaz vienam pamatskolas vai jaunāka vecuma dalībniekam. Šajā distancē varēs startēt arī bērnudārza audzinātājas kopā ar saviem audzēkņiem.

Reģistrēties sacensībām var līdz 9. novembrim pulksten 10, rakstot uz [email protected] vai zvanot uz 29170685. Jānorāda vārds un uzvārds, kolektīvs, ident numurs un grupa. Dalībniekiem, kas iepriekš nebūs pieteikušies, tiks nodrošināta karte tikai tautas klasē.

M. Stabiņš vērš uzmanību, ka pirmdien pirms sacensībām pulksten 16 notiks Gaismas ceļa izveide no Grundzāles pamatskolas līdz piemineklim, kur notiks arī Lāč­plēša dienai veltīts pasākums.



Sacensību programma