Orientieristi pieredzi iegūst Ungārijā

Starptautisku sacensību pieredzi Smiltenes novada orientēšanās kluba (OK) “Azimuts” sportisti – četri pieaugušie un deviņi jaunieši, Smiltenes sporta skolas audzēkņi, – nesen uzkrājuši Ungārijā, startējot piecu dienu ilgās starptautiskās sacensībās “Hungary Cup 2018”.

Šie vērienīgie orientieristu mači notika Ungārijā, Tapolcas pilsētas apkārtnē. Sacentās 1659 sportisti no 23 valstīm.

Lēmumu piedalīties sacensībās azimutieši pieņēma tikai šās vasaras sākumā, atceroties pērn jūlijā Ungārijā notikušo pasaules junioru čempionātu, kurā startēja azimutieši Agnija Caune, Ilgvars Caune un Matīss Slikšjānis, un, no viņu pieredzes spriežot, sacensības Ungārijas apvidū bija visai interesantas. “Bija jau arī, bet ar specifiskām niansēm,” smaida OK “Azimuts” vadītājs Aldis Lapiņš. “Ar tik daudziem asiem pameža krūmiņiem ar dzelkšņiem un ar asām rozēm nekur līdz šim nebiju saskāries. Arī noorientēties brīžiem neizdevās pārliecinoši, jo Ungārijā labākais karšu zīmētājs, kurš uzzīmējis ap 200 kartēm, tās zīmē bez reljefa skenējuma materiāliem (reljefu noskenē, lidojot ar helikopteru vai lidmašīnu), un dažviet reljefs jocīgi “peldēja”, vietām pat “neklapēja” attālums un virziens,” komentē OK “Azimuts” vadītājs.

Pirmajā sacensību dienā komandas biedrus patīkami pārsteidza visjaunākā azimutiešu pārstāve Kitija Abula, izcīnot negaidītu uzvaru savā W10D vecuma grupā. Pārējie komandas sportisti savus labākos rezultātus uzrādīja sacensību otrajā daļā, kad izdevās pierast pie ungāru kartēm. Pēdējā, piektajā dienā, savās grupās uzvarēja Agnija Caune, Aldis Lapiņš un vēlreiz – Kitija Abula.

M14B grupā 34 dalībnieku konkurencē pirmajā dienā atzīstami startēja Renārs Kļaviņš, izcīnot 4. vietu, bet kopvērtējumā diemžēl netika, jo trešajā dienā sprinta distancē Renāra rezultāts netika ieskaitīts.

Visaugstāko vietu no OK “Azimuts” sportistiem sacensībās Ungārijā ieguva Agnija Caune, izcīnot kopvērtējumā sudraba medaļu W18B grupā. A. Lapiņš uzteic visas šajā grupā startējošās OK ‘”Azimuts” komandas jaunietes, arī Zandu Stabiņu (5. vieta kopvērtējumā) un Elīnu Skopāni (6. vieta kopvērtējumā). “Mūsu Latvijas izlases meitenēm sasniegumi ir visaugstākie,” priecājas OK “Azimuts” vadītājs.

“Brīvajā laikā nedaudz paskatījāmies, kā tiek svinēti Tapolcas pilsētas svētki. Divreiz bijām atveldzēties Balatona ezerā, uzkāpām arī Badacsony stāvajā kalnā (440 metru augstā, apdzisušā vulkānā) un skatu tornī, no kura pavērās varens skats uz apkārtni. Pabijām arī Tapolcas ūdens atrakciju parkā. Paldies par sekmīgo pieredzes braucienu Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta skolai un personīgi Ģirtam Pakalnam,” OK “Azimuts” vārdā teic A. Lapiņš.





Uzziņai

Orientēšanās sacensības “Hungary Cup 2018”

Kopvērtējums 5 dienu summā

OK “Azimuts” sportistu rezultāti

W10D 10. Kitija Abula (26 dalībnieces)

W12C 13. Anete Stabiņa (41)

W16B 20. Anna Anete Strazdiņa, 21. Annija Slikšjāne (45)

W18B 2. Agnija Caune, 5. Zanda Stabiņa, 6. Elīna Skopāne (26)

W50A 11. Aiva Skopāne (31)

M50A 14. Māris Stabiņš (36)

M65A 10. Aldis Lapiņš, 21. Māris Lapiņš (37)